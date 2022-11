Desde celebridades de talla internacional hasta influenciadores colombianos y ciudadanos del común, nadie quiere perderse el evento deportivo que tiene millones de ojos puestos encima, el Mundial Qatar 2022.

Nadie, ni siquiera Mauricio Gómez, más conocido en redes como ‘La Liendra’, quien hizo hasta lo imposible por reunir la cantidad de dinero suficiente para viajar a territorio catarí a ser testigo de la experiencia mundialista y, por supuesto, a apoyar a su ídolo Cristiano Ronaldo.

Si conseguir la suma que se necesita para asistir al Mundial fue difícil para el influenciador quindiano -quien tuvo que romper una alcancía y gastar sus ahorros de dos años-, tratar de pisar suelo catarí está siendo aún más complicado.

Me tocó al lado de una niña que le pegaba a la mamá, tras de que le pegaba a la mamá, le decía: 'Cállese, tonta, tonta'

Según contó el creador de contenido a través de sus historias de Instagram, vivió una experiencia bastante incómoda en su primer vuelo hacia Bogotá. Llanto, golpes e insultos por parte de una niña de cinco años hacia su madre fueron los elementos que terminaron por eclipsar su viaje aéreo.

“Bueno, liendritas, llegamos a Bogotá. ¿Escuchan a una niña por allá llorando? Es la niña y la bebé que más he odiado en mi vida. O sea, porque esa niña tenía cinco añitos, o si no, se lo juro que teníamos problemas, se lo juro”, expresó ‘La Liendra’ ante la cámara.



Y agregó: “Me tocó al lado de una niña que le pegaba a la mamá, tras de que le pegaba a la mamá, le decía: ‘Cállese, tonta, tonta’. Y yo: ‘Uy, parce, qué estrés, ¿qué es esto?’”.

Luego de compartir el incómodo momento con sus seguidores, el influenciador tomó rumbo hacia Madrid, España, en donde abordó un vuelo en primera clase directo hacia la sede del Mundial Qatar.



Sin embargo, en el camino se llevó una grata sorpresa: se encontró con nada más y nada menos que con Neymar, uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia y quien juega como delantero en el Paris Saint-Germain F. C.

Una vez toque suelo árabe, de seguro, el influenciador compartirá detalle a detalle con sus seguidores las anécdotas, experiencias e historias que tengan lugar durante su estadía en Qatar.

