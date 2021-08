'Pasaste de ser chistoso a ser ignorante': 'tiktoker' a La Liendra

A finales de junio el influenciador Óscar Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, se convirtió en tendencia tras pronunciar la frase “El estudio es necesario, pero no es la única forma de salir adelante”.



A pesar de que muchas personas estuvieron de acuerdo con el planteamiento del creador de contenido, quien aclaró que estudiar era muy positivo pues “una persona estudiada siempre va a tener un paso adelante que otra (sic)", fueron muchas más las críticas que recibió.



La más reciente la hizo un joven llamado Andrés Álvarez, quien realizó un video que se viralizó en TikTok en el cual hace una reflexión en torno a las declaraciones de La Liendra al afirmar que ganaba más que un profesional en Colombia.



“Nadie está ofendido porque usted gane más que un profesional en Colombia, lo que nos pone a pensar es la palabra influenciador”, comenzó diciendo el 'tiktoker'.



Seguido de esto mencionó que el creador de contenido ganó fama generando lástima, al mostrar que vivía en una casa constituida de una estructura hecha en madera, paredes de polisombra verde y algunos pedazos sin techo cubiertos con tela.



"Lo único que le quiero decir es que en los años 2017 y 2018 usted generó lástima para conseguir todo lo que tiene, diciendo que no tenía para una casa, para un par de zapatillas, que quería impulsar el negocio de su mamá, y lo logró", prosiguió el joven en su video de TikTok.



De igual manera, indicó que La Liendra pasó del "umbral de ser chistoso a ser ignorante”, al haber puesto "en entredicho que la educación en Colombia no es el camino para conseguir las cosas".



Finalmente lo invitó a que "de esos 70 millones que se gastó en Dubái páguele a un docente colombiano 5 millones para que le explique el problema de la desigualdad en Colombia. Aquí hay niños que no pueden asistir a la escuela, al colegio y menos a la universidad”.



El video rápidamente tuvo gran acogida en TikTok y actualmente cuenta con 1.7 millones de reproducciones, más de 170 mil 'Me gusta' y miles de comentarios que se muestran a favor.



Vale la pena recordar las declaraciones completas del ‘influencer’, pues, aunque se ha prestado para múltiples interpretaciones, él se enfocó en su modo de vida y trató de explicarlo desde su punto de vista:



“Yo gano demasiado bien porque soy una persona que siempre está pensando en hacer plata, siempre estoy pensando en sacarle plata a las redes sociales porque uno no sabe cuándo va a terminar”.



De este modo ha logrado crear su propia empresa, construir un hotel en el sector de El Poblado e invertir en diferentes terrenos.



Por eso, a pesar de las múltiples críticas también ha recibido comentarios de apoyo en redes sociales, entre esos el del periodista Andrés Felipe Giraldo, quien dijo estar de acuerdo "siempre que lo que se haga no atente contra libertades y derechos de los demás. El estudio es una vía importante, pero no la única".



También recibió apoyo por parre del filósofo Daniel Duarte Arias, quien dijo que “el problema es que en Colombia la educación está desvirtuada, mal paga y poco aprovechada”; y de Mauricio Cárdenas, reconocido dentro del mundo de la ciencia ficción, quien acotó que “en un mundo en el que el éxito se mide por las ganas, la afirmación de La Liendra tiene todo el sentido del mundo”.



Tener educación académica no te va a garantizar el éxito laboral y económico. En un mundo en el que éxito se mide por lo que ganas, la afirmación de la Liendra tiene todo el sentido del mundo. — Mauricio Cárdenas (@ArkhamKOU) July 23, 2021



Tendencias EL TIEMPO