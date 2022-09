Mauricio Gómez, más conocido en el universo digital como ‘La Liendra’, es, hoy por hoy, uno de los creadores de contenido más reconocidos y remunerados de Colombia. Por tal motivo, es del interés de sus más de 6 millones de seguidores en Instagram lo que sucede con su vida amorosa y laboral.



(Siga leyendo: Iván Lalinde anunció que está comprometido con su pareja).

Y es que fue precisamente en esta red social que el paisa habló sobre su experiencias sentimentales, sobre todo en lo que tiene que ver con la fidelidad, por eso le preguntó a sus fanáticos a través de sus historias si alguna vez les han 'puesto los cachos'.



“Uy yo no sé si me han puesto cachos alguna vez en la vida, nunca me he dado cuenta que una mujer me ha puesto cachos, pero mejor, ojos que no ven corazón que no siente ¿A usted le han puesto cachos?”, le preguntó a su audiencia.



(También: ¿Qué pasó con 'Yosi Toko’, icónica presentadora del programa ‘Do re millones’?).

Luego, lanzó una afirmación que ha causado revuelo entre algunos internautas que dicen que fue una indirecta para su expareja la también creadora de contenido Luisa Castro, pues contó que en una de sus relaciones amorosas sospechó que le habían sido infiel.



“Nunca me han puesto cachos, pero en una relación sí quedé dudoso. hasta el sol de hoy estoy como que sí como que no (...) Uy no que pereza que uno le ponga cachos, eso es mejor no ver” dijo.



Ante la dinámica, realizó una broma a su novia Dani Duke y la etiquetó en una historia en la que le pedía a dios que le mandara una señal para identificar si la antioqueña le había sido infiel.



“Dios tú que estás ahí y que todo lo sabes ¿mi novia alguna vez me ha engañado? (...) si cuento del diez al cero y cae un relámpago, mi novia me ha engañado, eso sería una señal”, dijo el paisa, quien se sorprendió cuando vio a lo lejos caer un rayo desde una de las nubes de lluvia que se estaban formando sobre l ciudad de Medellín.



(Lea: ‘Tradwife’, polémica tendencia en mujeres que quieren ser amas de casa sumisas).

