Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’ tiene acostumbrados a sus fanáticos a sus ocurrencias y chistes. El creador de contenido tiene más de seis millones de seguidores en su cuenta de Instagram.



‘La Liendra’ constantemente interactúa con los cibernautas que disfrutan de sus videos. Gómez sabe cómo mantener entretenido al público y busca siempre llamar la atención de sus admiradores.



En los últimos días tomó sus redes sociales para conversar un poco con otras personas. En una dinámica le preguntó a sus seguidores por qué algunos no gustaban de él. ‘La Liendra’ pidió que le explicaran las razones.



El interrogante del influenciador sirvió para que muchos se desahogaron sobre qué pensaban de él. La respuesta al juego fue contraproducente y el creador del contenido terminó defendiéndose de algunos de los comentarios.



Un usuario de Instagram le manifestó que no era una persona humilde. Esta misma opinión se repitió varias veces por lo que ‘La Liendra’ se tomó su tiempo para contestar y justificar sus comportamientos.



Según él, el término ‘humildad’ no se usa de la manera correcta y a veces se utiliza sin conocer su significado. Expresó que el dinero no lo ha cambiado y sigue siendo el mismo desde la adolescencia.



“Mi forma de ser no ha cambiado, soy el mismo del colegio. La humildad tampoco la he perdido porque para mí la humildad es tratar a todas las personas igual y con respeto; la plata no me cambió a mal porque no he matado a nadie, no hago daño y con ella he sacado a mi familia adelante” señaló.



El creador del contenido incluso llegó a asegurar que él es la representación del concepto de humildad.



No le gusta la palabra

El comentario sobre su supuesto cambio desde que alcanzó la fama se reprodujo una y otra vez. Finalmente ‘La Liendra’, ya cansado del tema, declaró que siente odio por el término.



“Leyendo a todas las personas que me odian veo que lo que más escriben es que perdí la humildad... y uno se da cuenta que las personas ni siquiera saben qué es humildad... la palabra que más odio en el mundo es humildad, esa palabra la odio, las personas no saben qué es tener humildad, creen que porque te compras un carro pierdes la humildad, crees que si vives en un lugar bueno pierdes la humildad” aclaró el influenciador.



Para cerrar la cuestión decidió explicarle a sus seguidores cuál es el significado de este valor para él. Desde su interpretación, simboliza tratar bien a los demás y respetar a todas las personas.

