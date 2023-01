El ‘influencer’ Mauricio Gómez, o más conocido en redes sociales como ‘La Liendra’, no se podía quedar a fuera y dar su opinión del nuevo lanzamiento musical de Shakira junto a Bizarrap, pues en su letra tiene varias indirectas hacía el ex futbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía.

Esta canción se ha tomado las redes sociales y ha generado un debate, pues hay personas que apoyan a la barranquillera y otros que la critican comentando que todavía está dolida por su ruptura y que debería pasar de página.



Hasta el momento el ex futbolista del Barcelona no se ha pronunciado de forma oficial al respecto. En su cuenta de Twitter Piqué publicó unos emojis de payaso y una carpa de circo, los cuales fueron interpretados por los internautas como su respuesta ante esta situación.



(No deje de leer: Viernes 13: ¿un día de cautela? Le contamos cuántos habrá en el 2023



Ahora bien, el ‘influencer’ colombiano ‘La Liendra’ ha comentado en sus historias de Instagram, red social en la que acumula más de seis millones de seguidores, que realizará una canción como si fuera la respuesta de Piqué al lío mediático que armó la barranquillera. Este sencillo lo va hacer con la ayuda de sus seguidores por medio de su cuenta de Twitch.

“Analicen pues lo que vamos a hacer hoy en Twitch. Como Piqué no dijo nada, como Piqué no contestó, somos nosotros quienes vamos a contestar por él, hoy en Twitch vamos a escribir la sesión de ‘Tiza Rap’ respuesta Piqué”, comenzó diciendo.



Asimismo, agregó: “¿Y quién la escribirá? Pues nosotros, yo con la ayuda de ustedes y la grabamos, así como yo grabo lo de ‘Tiza Rap’, y la escribimos y la subimos, pero vamos a escribirla juntos”.



(Lea también: Miss Universe 2023: cómo y cuándo ver la ceremonia de coronación).



El creador del contenido le envió una advertencia a la intérprete de ‘Te felicito’, diciendo que se debía “tener duro”, pues este tema la puede “dejar en silla de ruedas”. Además, compartió un poco de la letra que está componiendo.



“Vamos a escribir la respuesta de Piqué, téngase duro Shakira… Na na na na na, Shakira, dices que me salpicó, pues ahorita no te mando la plata del mes para los niños. Cuando tú bailabas el Waka-Waka, yo estaba en el cuarto de nosotros con Clara…” cantó el ‘influencer’.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

Kanye West se casó en secreto: ¿Quién es su nueva esposa?

¿Piqué salió de España por el estreno de la canción de Shakira?

Briella revela si demandará a Shakira y lo que le diría si la ve en persona

Mujer que buscaba ser madre revela que logró inseminarse en hamburguesería