Instagram le cerró la cuenta a La Liendra y así fue su reacción

A través de un video que se volvió viral, Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, les contó a sus seguidores que su cuenta de Instagram fue suspendida y que está adelantando todos los procesos necesarios para recuperarla.

Varios usuarios habían intentado ingresar a su perfil, pero les aparece 'no disponible', razón por la que comenzaron a publicar en redes sociales alertando de lo sucedido. Horas después, el 'influencer' de refirió al tema.



(La Liendra: ¿cómo pasó de la pobreza absoluta a la riqueza y la fama?)

Es la peor pesadilla que uno puede tener. Es mi empresa, es mi vida FACEBOOK

TWITTER

"A mí mucha gente me ha escrito que qué pasó con mi cuenta de Instagram: la verdad es que me la cerraron. No no tengo una explicación lógica. Me dijeron que me la cerraron y ya. ¿Quién lo hizo? No sé, no son personas buenas", dijo el joven.



Y agregó: "Esto es algo que dejo en manos de Dios. Esto lo vamos a recuperar estamos moviendo contactos. Para mí Instagram no es una red social, es mi vida. Todos los días me levanto a ver qué les hago, traerles cosas nuevas. Es algo diario y amo hacer".

El hombre, nacido en el municipio de La Tebaida (Quindio), se mostró decepcionado. "No soy una persona que le hace daño a alguien. Le entrego todo esto a Dios. Si él me quiere, me devuelve mi cuenta. En caso de que no, si Dios lo quiere así, así será".



Además, en su desesperación aseguró que no sabe qué hará mientras tanto: "No me esperaba esta noticia. Es la peor pesadilla que uno puede tener. Es mi empresa, es mi vida".



(La Liendra conoció a Luisito Comunica y le compró un costoso regalo)



Por último, le envió un mensaje a sus seguidores pidiéndoles optimismo. "Les pido que tiren la buena energía (sic). Espero recuperar. No hago esto por plata sino porque lo amo hacer". Y a sus detractores, les dijo: "Si usted está feliz por lo que pasó, no sé. No le deseo esto a nadie".



EL TIEMPO