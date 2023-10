La ley del corazón: los actores que se casaron y separaron después de la novela

El miércoles 18 de octubre la telenovela ‘La ley del corazón’ volvió a la pantalla chica de ‘RCN’, esta telenovela cuenta la historia de una firma de abogados que deben defender sus casos y a su vez deben enfrentar a sus propias vidas. La producción fue dirigida por Víctor Mallarino y Sergio Osorio.



Su lanzamiento original fue el 28 de noviembre de 2016, en el que hicieron parte actores como Lina Tejeiro, Mabel Moreno, Iván López, Manuel Sarmiento, Juan Pablo Barragán, Carolina Acevedo, Carlos Benjumea, entre otros.

Luego de que su último episodio fuera el 22 de abril de 2019, la vida de varios de los artistas cambió por completo, puesto que mientras unos contrajeron matrimonio, otros se divorciaron de las parejas que tenían en ese entonces.



Los actores que se casaron y terminaron su relación después de ‘La ley del corazón’

Una de las actrices que durante las grabaciones sostuvo una relación fue Carolina Acevedo, quien es la más reciente ganadora de ‘MasterChef Celebrity’. En junio de 2017 contrajo matrimonio con el empresario Salomón Korn, pero esta unión no duró mucho. Además, el hombre tuvo problemas con la justicia por lavado de activos.



Actualmente, tiene un noviazgo con Lucas Jaramillo Vélez, un actor que es reconocido por participar en 'La isla de los famosos' y es fundador de la marca ‘Pulso Desing’. En una entrevista para ‘15 Minutos’ el diseñador reveló que por el momento ninguno de los dos busca casarse.



Por otra parte, la paisa Laura Londoño sostiene un matrimonio con Santiago Mora Bahamón, familiar de la presentadora Claudia Bahamón. Su unión se realizó dos años después del estreno de la telenovela 'La ley del corazón', en 2018.



La ceremonia se hizo en la isla de San Andrés, en el evento estuvieron sus familias y amigos más cercanos. Además, actualmente tienen dos hijas.



Para ese mismo año, Lina Tejeiro no contó con la misma suerte, puesto que su relación con el cantante Andy Rivera terminó antes de que de grabara la segunda parte de la novela. En ese entonces, habían tenido cuatro años de noviazgo y aunque su más reciente unión sentimental fue con Juan Duque, la siguen relacionando con el regguetonero.



En el 2022, el actor venezolano, Luciano D'Alessandro realizó su boda en Cartagena junto a la periodista Alejandra Requena, quien también es oriunda de Venezuela, desde ese entonces no han dejado de compartir en las redes sociales la relación de la cual disfrutan.



A comienzos de 2023, el actor Rodrigo Candamil se separó de la también actriz Adriana Romero, con quien llevaba más de 20 años de matrimonio y tuvo dos hijas junto a ella, su divorcio no ha sido un problema para la crianza de las pequeñas, puesto que tienen una buena relación.



Por último, Mabel Moreno e Iván López, quienes interpretaron a una de las parejas en la serie de televisión, llevaron el papel fuera de la pantalla pequeña, puesto que mientras le daban vida a sus personajes, lograron tener una atracción por el otro.



Sin embargo, luego de unos seis meses de confirmar su relación, este romance terminó y ahora, López está casado con una modelo venezolana con la cual tiene una hija, además vive fuera de Colombia.

