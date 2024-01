La jugosa demanda que acaba de ganar Daddy Yankee por un robo un millonario en hotel

Este 19 de enero, la corte del estado de Valencia le concedió el fallo a Daddy Yankee y a su esposa Mireddys González por una indemnización de 908.950 dólares (tres mil millones de pesos colombianos) a causa del robo de unas joyas de su propiedad en una habitación de la cadena hotelera Meliá, en España.



El hecho ocurrido en 2018 se dio en el marco de una presentación que tenía en festival 'Latin Fest' en las cercanías de la localidad de Gandía, junto a su pareja y su equipo de trabajo.

De acuerdo con el diario 'Levante- EMV', el tribunal desestimó el recurso de apelación de un juzgado de Primera Instancia que desestimaba la demanda interpuesta por la pareja y un cuñado del cantante ante el robo de joyas acontecido dentro de las instalaciones del hospedaje en agosto de dicho año.



Al puertorriqueño le sustrajeron "una importante cantidad de joyas que complementaban su aspecto durante los conciertos y las cuales siempre guarda en la caja fuerte que los hoteles ponen a disposición de los huéspedes”, según lo dicho en la sentencia.

¿Qué le robaron a Daddy Yankee?

El intérprete de 'Gasolina' afirmó en la audiencia que a su llegada al hotel depositó en la caja fuerte dos relojes, tres cadenas, una cruz, cuatro brazaletes, tres anillos y un par de pendientes de diamantes valorado todo ello en 1.052.50 dólares, (un poco más de cuatro mil millones de pesos colombianos), según 'EFE'.



Su cuñado, que también viajaba como parte del staff, se vio afectado al perder n cordón de oro de 14 litas que también sustrajeron de su caja fuerte y que se encontraba valorada entre los 10.000 y los 42.000 dólares.



De acuerdo con los testimonios y los videos registrados por el hotel el día del asalto, un hombre se hizo pasar por miembro del equipo de Yankee y solicitó la copia de las llaves de las habitaciones, sin que la recepción se negara a entregarlas, así como también les solicitó al personal que abrieran la caja fuerte.



Luego de cinco años, la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Valencia fijó la indemnización que el hotel debe pagarle a las víctimas, tras concluir que

"no se habría podido cometer el robo de no haber contado con la inestimable pero ignorada colaboración de Meliá, ya que su personal facilitó copias de las llaves de las habitaciones y abrió una caja de seguridad sin exigir identificación fehaciente a la persona que realizaba estas peticiones", asegura la sentencia, según 'El País'.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

