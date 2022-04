Por medio de sus redes sociales, la influenciadora conocida como ‘la Jesuu’ compartió un video en el que acusó a su ex novio, Breiner Peña, por haberla golpeado, robado y dañado sus objetos personales.



Aunque las cortas historias fueron borradas a los pocos minutos, fueron recuperadas y expuestas al público por sus seguidores. En el video, la empresaria afirma que Breiner le habría roto la camisa, le habría pegado y le habría dañado el celular con el que hace contenido en redes sociales.

Además, visiblemente afectada, muestra que su expareja presuntamente intentó agarrarla, sin embargo, ‘la Jesuu’ se apartó y dijo: “Suéltame. Este tipo tiene que pagar todo esto hoy”. Luego de haber eliminado las historias, ni ella ni él se han vuelto a pronunciar al respecto.

Algunos de sus seguidores han afirmado que la relación ya había pasado por varios inconvenientes en el pasado que los habían llevado a terminar la relación y reconciliarse en varias ocasiones.

‘La Jesuu’ habla de su condición de salud

El 18 de abril, la creadora de contenido anunció el lanzamiento de su marca de pelucas llamada Auténtica. En un video que publicó en sus redes sociales, ella contó lo que había tenido que vivir antes de hacerse conocida en redes sociales.



De acuerdo con sus declaraciones, ella vivió en las calles durante bastante tiempo, pues no le era posible conseguir trabajo debido a su edad y su falta de experiencia laboral. No obstante, logró, junto con su primo, empezar a grabar videos cómicos, los cuales le abrieron las puertas en algunos medios locales y nacionales.

Para ‘la Jesuu’ su físico siempre fue blanco de críticas. La alopecia que padece la ha llevado a tener que pasar por momentos muy duros. “Mi grado de alopecia es tan alto que me ha costado muchísimo, me ha llevado a sufrir de bullying, depresión y rechazos”, dijo en el video.



Su condición la llevó a interesarse por la variedad de pelucas en el mercado, desde ahí se le ha visto con distintos colores de cabello, desde el rosado, el azul, el verde y hasta el fucsia, son algunos cambios de look que ha dejado ver en sus fotografías. Fue por esto que, este año, lanzó su propia marca, la cual logró venderse por completo en su colección de inauguración.

