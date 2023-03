Joseph DeRuvo es un fotógrafo y profesor de pilates en Connecticut. Profesiones que le han permitido caminar durante 20 años sin utilizar un par de zapatos.



Sin importar si hace frío, verano e incluso invierno, el fotógrafo se mantiene con los pies descalzos.



Cuando tenía 39 años, DeRuvo tomó la decisión de no usar más zapatos, ya que padece de bursitis, una enfermedad que produce inflamación y dolor en los tejidos musculares y partes óseas como rodillas, codos y pies en su caso.

Esta dolencia le ha formado una especie de juanetes por los costados y los dedos gordos de sus pies.



A pesar de que estás malformaciones pueden ser operables, debido a una alergia al metal, el hombre tuvo que descartar la idea de una cirugía, por lo que opto por dejar los zapatos, según le contó a The New Yok Times.



Aquella resolución ha despertado la curiosidad de quiénes se encuentra cuando sale de su casa y lo ha hecho objeto de discriminación en lugares que le restringe el ingreso cuando le ven los pies.



En una ocasión entró a comprar a un supermercado y el gerente del mismo le solicitó que se retirara al ver que no tenía zapatos.



“Más personas se rompen el cuello con tacones altos que con los pies descalzos“, le respondió DeRuvo al supervisor que lo detuvo, de acuerdo con el periódico.

El estadounidense ha acostumbrado a su cuerpo andar sin zapatos de tal manera que parece que sus pies se han vuelto resistentes.



“La mayoría de la gente piensa que mis pies son de gente enferma, pero no saben que con el tiempo se han fortalecido. Aprendí que partes de nuestro cuerpo pueden volverse sorprendentemente fuertes, e incluso mi médico dice que mis tobillos son más fuertes que el promedio”, afirmó Joseph DeRuvo en la entrevista con el Times.

Finalmente, la filosofía de vida adoptada por el fotógrafo le permite mantenerse alrededor de su casa con su esposa y asistir a los lugares donde no lo hagan sentir diferente por caminar con sus pies a la intemperie.



“Caminar por los jardines es fácil, hacerlo entre personas es lo complicado“, dijo DeRuvo al medio norteamericano.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

