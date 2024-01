La insólita historia del científico que duró más de 12 años sin bañarse y no olía mal

Una de las grandes preocupaciones de las personas en la actualidad es evitar que su cuerpo genere malos olores, pues estos pueden ser bastante incómodos para la persona que lo tiene como para los demás.



Por esta razón, a lo largo de los años los científicos han realizado diferentes investigaciones para eliminar el mal olor del cuerpo sin necesidad de bañarse. Hay un estudio en particular que asombró al mundo, pues un hombre dejó de bañarse 12 años para probar que no olía mal.

Se trata del científico David Whitlock, quien el 2015 comentó que se había dejado de bañar hace 12 años como parte de un experimento de higiene, pues se dio cuenta de que los caballos se frotaban con bacterias vivas para proteger la flora cutánea.



Para realizar su estudio, tomó una muestra de estas bacterias beneficiosas, capaces de neutralizar organismos y sustancias peligrosas para la piel, y las añadió a un pulverizador, para poderlo rociar en su cuerpo. Además, descubrió que estos microorganismos también descomponían el amoniaco, que es el causante del mal olor del sudor.



“Fue un poco extraño durante los primeros meses, pero después de eso dejé de extrañarlo”, le comentó al diario 'The Guardian'. “Si me ensucio una parte específica de mi cuerpo, la lavo, pero nunca con jabón", esto se debe a que el jabón, según el científico, además de eliminar gérmenes, elimina los aceites protectores de la piel y altera el nivel de pH.

Luego de estar usando su experimento por un tiempo, se asoció a otros científicos para iniciar AO Biome, una startup con sede en Cambridge, Massachusetts, que investiga el papel que desempeñan las bacterias para mantener limpios y sin enfermedades a los humanos.



De esta forma desarrollo en forma de spay: Mother Dirt AO+ Mist, el cual contiene bacterias oxidantes de amoníaco. Sin embargo, se dio cuanta que las personas no iban a dejar de bañarse e inventó la gama Mother Dirt que incluye jabones para el cabello, la cara y el cuerpo sin conservantes ni detergentes fuertes.



Hoy en día estos productos siguen existiendo y cada vez los mejoran para estos no dañen la piel o el PH que tenemos en ella. Además, la empresa AO Biome sigue realizado diferentes investigaciones sobre las bacterias.

"Un microbioma funcional es esencial para la salud humana. Cuando estos microorganismos están desequilibrados o son disbióticos, el cuerpo humano puede ser más susceptible a enfermedades o a una respuesta inmune defectuosa. Las enfermedades, demasiado numerosas para contarlas, son adiciones recientes a las condiciones humanas. No evolucionamos para tener picazón o manchas, por así decirlo", explican en su página web. Esta compañía farmacéutica no solo realiza ensayos clínicos sobre tratamientos acné, eczema y rosácea, sino también rinitis alérgica, hipertensión y migraña.

