La inquietante miniserie de Netflix, aclamada por la crítica, de intriga y misterio

Los suscriptores de Netflix han dejado claro que la intriga y el misterio son sus géneros favoritos, y el catálogo en constante renovación del servicio de streaming siempre está listo para satisfacer sus deseos.

En días recientes, se estrenó una miniserie de seis episodios que ha mantenido a los espectadores en vilo desde el primer momento, basada en una novela elogiada por 'The New York Times'.



El 24 de noviembre, Netflix presentó 'Una Familia Normal' (conocida como 'Die Lüge' en su título original, y 'A Nearly Normal Family' en inglés), una miniserie que se desarrolla en Lund, Suecia.

¿De qué trata 'A Nearly Normal Family'?

La trama gira en torno a una familia aparentemente común y feliz que se enfrenta a un momento difícil cuando su hija adolescente se ve involucrada en un asesinato.



La película llegó a Netflix el pasado 24 de noviembre. Foto: Captura de pantalla.

A medida que las autoridades investigan el incidente, los lazos familiares se ponen a prueba, y los miembros luchan por mantener su unión intacta.



Los personajes principales son interpretados por Björn Bengtsson, como el sacerdote Adam; Lo Kauppi, en el papel de la abogada; Ulrika, su pareja, y Alexandra Karlsson Tyrefors, como Stella.



La miniserie de Netflix es una adaptación de la novela homónima escrita por el autor sueco Mattias Edvardsson en 2021, y la dirección de la producción corrió a cargo de Per Hanefjord.



Desde su llegada a Netflix el 24 de noviembre, la serie ha logrado convertirse en una de las favoritas de los espectadores del servicio de streaming en tan solo cuatro días.



En Argentina, ocupa el puesto número uno en popularidad, y 'The New York Times' ha recomendado encarecidamente la novela en la que se basa como una lectura esencial.

