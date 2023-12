Mira Murati: la mujer más influyente del mundo en 2023 según el Financial Times

En un mundo dominado por hombres en el sector tecnológico, Mira Murati emerge como una excepción notable. Nacida en Vlorë, Albania, y con 34 años de edad, Murati ha jugado un papel crucial en el éxito de OpenAI, una empresa que hasta hace poco era desconocida y que ahora lidera la industria de la inteligencia artificial.



Como directora de tecnología, supervisó el desarrollo de ChatGPT, el chatbot más exitoso, y el generador de imágenes Dall-E. Su liderazgo y logros la han llevado a ser nombrada la mujer más influyente del mundo en 2023 por el Financial Times, superando a figuras como la futbolista Jenni Hermoso y la cantante Beyoncé.



Murati, co-fundadora de OpenAI junto a Sam Altman, Ilya Sutskever y Greg Brockman, se mantuvo leal a Altman durante su breve destitución como CEO, apoyando su readmisión junto con el 95% de los empleados.



Esta albanesa, graduada en Ingeniería Mecánica de Dartmouth College, donde se originó la disciplina de IA, posee una trayectoria diversa que incluye roles en Goldman Sachs, Zodiac Aerospace, Tesla y Leap Motion. Su salto a OpenAI en 2018 fue motivado por su convicción de que la inteligencia artificial general estaba cerca de ser una realidad.



Dentro de OpenAI, Murati no solo lidera el equipo de desarrollo, sino que también ha jugado un rol crucial en asegurar que ChatGPT no esté sesgado y no engañe a los usuarios.



A pesar de su posición destacada, Murati es la única mujer en un puesto de alto rango en OpenAI, una empresa que recientemente ha incluido a Larry Summers, conocido por sus comentarios controvertidos sobre las mujeres en las carreras STEM, en su consejo administrativo.

