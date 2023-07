La red social Threads, sin duda alguna, se ha convertido a día de hoy en un ‘hit’, pues según fuentes internacionales pudo lograr 2 millones de usuarios en las dos primeras horas de su lanzamiento mundial.



Algunos ‘influencers’ y creadores de contenido ya han seleccionado este nuevo medio social como su favorito, ya que en este pueden contar muchas historias de su vida a todos sus seguidores de una manera fácil y sencilla.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Un ejemplo muy claro es la creadora de contenido colombiana Luisa Castro, quien ha acaparado la atención de esta red social por sus diferentes publicaciones.



Una de las que más llamó la atención fue cuando publicó anécdotas y experiencias que ha vivido con respecto a relaciones amorosas pasadas, puesto que reveló detalles muy polémicos.



“¿Y si cuento historias de mi pasado sin mencionar nombres? Pero no vayan a empezar de ‘tóxicos’ jaja, de todas aprendí mucho”, inició diciendo.

(Tenemos para usted: 'La Liendra' dio consejos a sus seguidores sobre cómo superar una tusa).

Facebook Twitter Linkedin

Luisa Castro ya tiene 214 mil seguidores en Threads. Foto: Instagram

En esta ocasión, Castro decidió abrir su corazón y contó cuando le pilló cosas indebidas a un ex por medio del iPad.



“Empiezo diciendo que he tenido 4 exnovios y 1 casi marido jajaja. Voy a súper resumir, ¿bueno? El caballero, como todos, era ‘el más fiel’. Resulta que un día, él estaba de viaje y a la señorita se le dio por revisar el iPad porque tenía sus sospechas jajaja, abrí Google Fotos para hacer el respectivo chequeo y efectivamente me encontré con un par de fotos de una amiga mía desnuda”, escribió Castro.



Tras esta primera explicación, la influenciadora siguió contando y dijo que, para tener las dos versiones de los implicados, les envió las fotos al mismo tiempo y así pudo conocer sus reacciones.

(Siga leyendo: ‘La Liendra’ sobre supuesto noviazgo de Reykon y su expareja: ‘Yo los presenté’).

“El caballero me empieza a insultar porque le revisé el celular y, cuando le dije que se las había enviado a ella, me quería ‘matar’ porque yo no me medía y que lo podía meter en problemas”, concluyó.



Es de gran importancia decir que la ‘instagramer’ nunca reveló la identidad del implicado, pero los seguidores no dudaron en especular y comentar sobre el posible exnovio infiel.



La creadora de contenido también manifestó otros hechos de infidelidad por parte del hombre en cuestión. Sin embargo, siguieron su relación y por un problema muy íntimo, que Luisa no quiso revelar, su romance concluyó.

(Le pude interesar: Luisa Castro, exnovia de la Liendra, sería la nueva pareja de Reikon).

Un ‘influencer’ fue víctima de paseo millonario

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Luisa Castro compartirá contenido erótico en página similar a OnlyFans

Kika Nieto y su esposo lanzarán proyecto musical: ‘Nos van a criticar’

Alina Lozano y Jim Velázquez aplazaron su matrimonio: ¿se arrepintieron?