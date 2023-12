Kimberly Loaiza anuncia retiro de redes sociales tras escándalo de supuesta infidelidad

Toda una polémica se desató en las redes sociales por obra de los creadores de contenido Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja.

El asunto se dio por una supuesta infidelidad del cantante a la joven mexicana con una desconocida modelo, hecho que incluso llevó a que se filtrara un video en el que ambos se veían saliendo de un hotel.



Ahora, a través de YouTube, la pareja, que tiene dos hijos pequeños, reveló que todo esto fue solo una estrategia de ‘marketing’ creada por Juan de Dios para darle impulso al disco de Kimberly llamado ‘X Amor’.



De la misma manera, Loaiza aseguró que al principio no estuvo de acuerdo, pero luego aceptó y ahora pide disculpas a sus fanáticos aceptando que posiblemente pierda seguidores por estas decisiones.



Kimberly Loaiza se retira de las redes sociales

No obstante, las sorpresas con los artistas mexicanos no han terminado, debido a que poco después, la intérprete de ‘Mal hombre’ publicó un video en su cuenta de YouTube, para decir que se retira de las redes sociales.



Según confesó, sus hijos, Kima y Juanito, han tenido que viajar mucho con sus padres por todos los proyectos laborales que se les presenta. Ante esto, y al querer estar presente en el crecimiento de los menores, la empresaria decidió decirle adiós a las plataformas que la han hecho tan famosa.

Kimberly expuso que quiere ser mamá de tiempo completo y esto le impide seguir creando contenido. Por el momento, estará enfocada en su gira de conciertos del 2024, su línea de maquillaje.



Además, agregó que no cree que en el futuro regrese como ‘influencer’, pues ahora quiere que todos sus esfuerzos estén alineados con sus pequeños.



En este mismo video, la joven, de 26 años, aprovechó para volver a tocar el tema de la estrategia de ‘marketing’ de la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja para pedir disculpas.

“Reconozco que he estado mal por prestarme a esto, perdón linduras, yo sabía que prestarme a la estrategia de la infidelidad de Juan de Dios, le quitaría credibilidad a mi palabra, sabía que le quitaría validez a esta decisión, que como ya les dije la tomé hace tiempo, sé que me dejé llevar y no debí participar y sé que en este punto no me van a creer nada, están en su derecho, pero estoy cumpliendo con decirles”, expresó.

Cabe destacar que Kimberly Loaiza cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales. En Instagram suma 39 millones; en YouTube 43,7 suscriptores y en TikTok 80,7 millones.

