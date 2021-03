Kika Nieto se someterá a cirugía para extraer tumor de seno

La bloguera e influenciadora Erika ‘Kika’ Nieto, reveló a sus seguidores por medio de un video en su canal de YouTube, que tiene un tumor de aproximadamente 2 centímetros de grosor en su seno izquierdo.



En su explicación, la joven aseguró que hace unos meses comenzó a padecer fuertes dolores en la parte superior izquierda de su seno, sin embargo, aseguró que no le prestaba atención ya que pensaba que se trataba de un síntoma del síndrome premenstrual.



Con el paso del tiempo el dolor fue aumentando, y aunque inicialmente no había detectado nada extraño, comenzó a sentir una masa en la zona.



Debido a que en su familia hay antecedentes de cáncer, la creadora de contenido decidió revisar con expertos su situación. “Fui al médico, me ordenaron una ecografía de mama y ahí vi la bolita que tenía adentro”, puntualizó.



Comentó que el médico al que asistió le dio tres posibles opciones: realizarse una biopsia, no hacer nada y revisar el avance del tumor cada seis meses o removerlo por completo.



La joven confesó en el video, que ya cuenta con más de 425.000 vistas, que decidió someterse a una biopsia de seno por escisión. Es decir, se le retirara por completo el tumor y este será estudiado para definir si se trataba de uno benigno o maligno.

Nieto decidió tomar la decisión de realizar este procedimiento debido a que: “al principio no me dolía, pero hoy en día el tema es muy diferente. Me duele todo el tiempo y mi calidad de vida es diferente porque no puedo hacer las cosas que hacía antes. Ya no me puedo lavar el cabello sola, no puedo hacer ejercicio, ni siquiera puedo agarrar un vaso en la cocina con mi brazo izquierdo porque no lo puedo levantar”.



El procedimiento médico lo realizará el doctor Javier Soto, un cirujano plástico experto en reconstrucción mamaria y que además, es un gran amigo de la influenciadora.



El especialista tiene su consultorio en Cartagena, Bolívar. La joven y su esposo, el también youtuber Santi Maye, viajaron hasta esa ciudad y arribaron el martes 16 de marzo.



Por medio de sus redes sociales ha mantenido informados a sus seguidores sobre los avances de su procedimiento. Este miércoles 17 de marzo se lleva a cabo su intervención quirúrgica para la extracción de la masa.



