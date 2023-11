La incómoda entrevista a Peso Pluma en un programa de España

El famoso cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, ha causado sensación en España tras su participación en los Latin Grammy que se llevaron a cabo en Sevilla la semana pasada. Como parte de su gira 'Doble P', el artista se presentó en el WiZink Center de Madrid, donde miles de fanáticos se congregaron para disfrutar de su música en vivo.



Pero no fue la única aparición destacada del cantante en su visita a España. Peso Pluma también fue invitado al popular programa de televisión 'La Resistencia', presentado por David Broncano. La entrevista que Broncano realizó al cantante ya ha superado las 628 mil vistas en YouTube, ubicándose en el tercer lugar de las tendencias.

Aunque el gesto de Peso Pluma al regalar un tequila Clase Azul al presentador demostró humildad, lo que realmente cautivó a la audiencia fue su actitud durante la entrevista. Los comentarios en línea elogiaron su autenticidad y sinceridad, destacando frases como "Grande Peso Pluma, se podría haber sacado más de la entrevista" y "se siente muy auténtico y sencillo, transmite franqueza".



Sin embargo, la entrevista no estuvo exenta de momentos incómodos. David Broncano, conocido por someter a sus invitados a situaciones absurdas, cuestionó a Peso Pluma sobre su aparente disgusto por no ganar ningún premio en los Latin Grammy. El cantante respondió con naturalidad que no le había causado mayor disgusto, ya que el premio a Canción del Año, por ejemplo, fue para su amigo Bizarrap. Esta respuesta sorprendió al presentador, quien aparentemente esperaba más "salseo" en su programa.



Otro momento incómodo se produjo cuando Broncano intentó encontrar un parecido entre Peso Pluma y otros personajes famosos. Mencionó a Chayanne en un primer momento, elogiando su mandíbula fuerte y ritmo latino, pero el cantante mexicano admitió que no conocía a Chayanne. Luego, Broncano mencionó el parecido de Peso Pluma con Mike Wheeler, un personaje de la serie "Stranger Things", lo que también desconcertó al cantante.



La entrevista, que parecía alejarse de temas relacionados con la música de Peso Pluma, alcanzó su punto más extraño cuando Broncano preguntó: "¿Qué preferirías? Tener ganas de orinar constantemente o que te den ganas de orinar en cualquier momento y debas hacerlo en 10 segundos". La respuesta de Peso Pluma tras un incómodo silencio fue: "Me has dicho que le dé pa'lante, le he dado pa'lante".



A pesar de los momentos incómodos, la actitud auténtica de Peso Pluma fue aplaudida por la audiencia. Incluso ofreció entradas para su concierto a todos los presentes en el programa y consultó con su manager durante la entrevista, demostrando su autenticidad. El programa culminó con una breve aparición del cantante Arcángel, marcando así los últimos minutos de la participación de Peso Pluma en la televisión española.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.