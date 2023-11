La imagen de Bruce Willis celebrando Acción de Gracias con su familia: 'no es el mismo'

El pasado mes de marzo, el actor Bruce Willis, conocido por interpretar a 'John McClane' en la película ‘Duro de matar’, anunció su retiro de las pantallas por estar sufriendo una penosa enfermedad que fue diagnosticada hace dos años.



El actor fue diagnosticado con afasia y demencia frontotemporal, lo que ha ocasionado varios estragos en su salud y lo ha ido deteriorando poco a poco.



Esta enfermedad causa en el paciente olvido de actividades normales como escribir, hablar y el reconocimiento de personas cercanas.



Según sus familiares, el actor ya ha empezado a olvidar algunas cosas e incluso a personas como Demi Moore, su exesposa.

La familia del actor ha puesto todos sus esfuerzos para apoyarlo y acompañarlo en esta enfermedad, y se ha visto a su hija Emma, publicando imágenes de su padre compartiendo momentos con el resto de su familia, sin embargo, al actor se le empieza a ver lo que la enfermedad ha ocasionado en él.



(Le puede interesar: Así enfrentó Bruce Willis los primeros síntomas de su enfermedad)



El 23 de noviembre se llevó a cabo una de las celebraciones más representativas en Estados Unidos, que es el día de acción de gracias, fecha en la que muchas familias se reúnen para compartir un momento de unión y una cena.



La familia del actor también se reunió y publicó en redes sociales una imagen en la que se ve a Willis a lado de su esposa, hijas, nietos, yernos y su exesposa Moore.

“Todos riendo y él en su mundo, qué tristeza...”, “La demencia mata en vida”, “Sabemos que no es el mismo Bruce Willis, pero nos alegra verlo rodeado de amor”; fueron algunos de los comentarios que dejaron algunos de los internautas que observaron la foto que ya tiene más de 54 mil 'me gusta'.



(Lea más: Bruce Willis ya ‘no lee ni habla; no tiene alegría de vivir’, según un amigo)



Emma hace parte de una fundación que acompaña a las personas con demencia fototemporal y publica información constante sobre sus causas, síntomas y seguimiento.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Bella Ramsey adelanta detalles de la segunda temporada de 'The Last of Us'

Esto respondió Sofía Vergara a críticas por su aspecto físico: 'Me veo diferente'

Las teorías conspirativas tras supuesta desaparición de niña en parque de Disney