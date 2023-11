La ‘Iglesia Patólica’: la extraña religión que adora a los patitos de goma

En el mundo existen diversas religiones que ayudan a fortalecer las creencias de las personas, una de estas proviene del ‘Paticano’ en el barrio Lavapiés, de Madrid, España. Allí se encuentra una capilla que pertenece a la ‘Iglesia Patólica’, en donde las personas acuden para adorar al típico pato de goma amarillo, según ‘EnLavapiés’.



En donde el Papa del ‘Paticano’ que a su vez es su creador, tiene como objetivo sacarle una sonrisa a todo aquel que visite el templo, lugar en el que cada domingo se lleva a cabo una misa. En este lugar se han celebrado bodas e incluso divorcios.

La entrada al sitio es completamente gratuita, pero se suele recomendar visitarlo con bastante tiempo, ya que es un lugar muy pequeño y esta iglesia tiene muchos seguidores. Cabe aclarar que funciona como en la mayoría de templos, puesto que al final de cada misa se pueden realizar donaciones.



Cuenta con 10 mandamientos, los cuales son:

1. Amarás al buen humor sobre todas las cosas



2. No te tomarás en serio a ti mismo (tampoco lo harás con los demás)



3. Santificarás las fiestas



4. Honrarás la libertad de expresión



5. No matarás excepto de risa



6. No cometerás actos impuros si no son divertidos



7. No robarás a Hacienda



8. No codiciarás los chistes ajenos



9. No considerarás tus instintos como deseos impuros



10. Harás de tu vida una oda a la alegría y al amor

¿Quién es el Papa de la ‘Iglesia Patólica’?



Esta creencia surgió el 28 de diciembre de 2012, en el que se celebra el Día de los Santos Inocentes, lo que no es una casualidad, ya que fue creada por Leo Bassi un actor cómico, payaso y artista de circo, quien nació en 1952 en Nueva York, Estados Unidos, actualmente tiene 71 años.



De acuerdo con ‘The Movie Data Base’ durante sus primeros años creció entre Norteamérica y Europa, pero en 1959 su familia se mudó para Australia, donde comenzó su carrera artística, a la edad de 7 años, en el programa de televisión llamado ‘Sorlie´s’, lugar en el que sus padres también actuaban.



En donde solían interpretar a ‘Aladino y la lámpara misteriosa’, desde entonces se enfocó en la actuación, tanto así que obtuvo el Premio Obie por Mención Especial, que de acuerdo con ‘Wikiwand’, es una ceremonia que se realiza anualmente por el diario ‘The Village Voice’.



Durante sus años de carrera en el cine obtuvo diversos papeles en películas como ‘Illuminata’, ‘Platillos volantes’, ‘Clown´s Planet’ y ‘El Papa de Xavi’. Además, se desempeñó como escritor de un libro titulado ‘La Revelación’.

Una ligera visita a la Iglesia Patólica de Leo Bassi

