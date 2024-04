La historia detrás del mito de la misteriosa piedra en ‘forma de niño’ en Ciudad Bolívar, en Bogotá

Por medio de las redes sociales, se ha popularizado la historia del ‘niño piedra’, una leyenda urbana que por años ha estado presente entre los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Se sabe que el misterioso lugar se encuentra ubicado entre el barrio Capri y el sector de El Lucero, en el sur de la capital colombiana y se trata de una piedra de cuatro metros de largo por uno de ancho que reposa en el suelo, de un sitio deshabitado y se roba todas las miradas, pues despierta la curiosidad de los transeúntes e inspira las más raras leyendas por una insólita razón: su forma se asemeja a la de un hombre acostado, con los brazos puestos sobre su pecho.

La historia de esta inusual piedra ha ganado popularidad desde el año 2009, y los habitantes aseguran que se trata de un niño desobediente que se transformó en piedra tras ser grosero con su madre.

Este lugar ha causado gran curiosidad y varios creadores de contenido se han dirigido hasta el lugar con el fin de conocer más sobre esta roca, pues los vecinos y quienes han ido hasta allá aseguran ‘sentir energías muy pesadas’.

Esta roca también es conocida como ‘La piedra del muerto’, y su historia ha trascendido más allá de la cultura popular, pues la leyenda fue adaptada por Álvaro Cristancho Lozano en el libro ‘La leyenda de la piedra del muerto’, donde cuenta la historia de una familia de pastores de ovejas, cuyo hijo dejó de obedecer a su madre, que le pedía levantarse temprano a cumplir con sus labores.

¿Una maldición de una madre?

La leyenda de ‘la piedra del muerto’ que se encuentra ubicada en Ciudad Bolívar, es un tema que tiene mucho misterio a su alrededor, el autor menciona que es consecuencia de una maldición de una madre a su hijo desobediente.

En la obra literaria, Álvaro Cristancho Lozano dice que en una desafortunada mañana, la madre insistió a su hijo para que se levantase de la cama, tomase el desayuno y se apresurase a pastorear los rebaños, como era costumbre; no obstante, lo único que obtuvo fue una negativa por parte del joven.

El muchacho, guiado por la terquedad y la pereza, decidió hacer caso omiso a las órdenes de su madre. En su lugar, lanzó un reclamo cargado de furia mientras aún se encontraba en la cama: “Déjeme dormir tranquilo. No sea cansona, no me moleste más”.

Se menciona entre los bogotanos que estos comportamientos groseros del hijo fueron empeorando, hasta el punto que un día la mujer tardó en llevarle el almuerzo, el joven la agredió, pero como respuesta solo recibió una sentencia por parte de su progenitora: “En piedra te habrás de convertir”.

Se dice que desde esa noche la mujer no volvió a ver a su hijo, pero en la mañana siguiente observó cerca a su casa una piedra con la figura del menor que recibió el castigo por maltratar a su mamá.

Sobre este sitio existen múltiples rumores. Vecinos del sector aseguran que la roca ha sangrado, y que hay momentos en los que escuchan un llanto en las noches, además causa gran curiosidad que los perros callejeros ladran y aúllan cuando se acercan al lugar.

De igual forma, existen quienes dicen que el tamaño de la piedra ha aumentado con los años y que esta concede deseos a las madres que piden por sus hijos, por lo que es común encontrar ofrendas en ese espacio.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

