Robin Williams, uno de los más destacados actores de Hollywood, marcó la historia tanto en la comedia como en papeles dramáticos a lo largo de su carrera. A pesar de su éxito y talento aparentemente ilimitados, su vida tomó un giro trágico el 14 de agosto de 2014, cuando, a la edad de 63 años, el querido protagonista de 'Patch Adams' se quitó la vida, conmoviendo al mundo entero.

Después de esta trágica pérdida, se especuló mucho sobre las razones detrás de la decisión del comediante, apuntando a una profunda depresión y posiblemente una recaída en antiguas adicciones como desencadenantes de su muerte.



Sin embargo, poco después, la autopsia reveló un aspecto esencial que arrojó luz sobre el misterio de su fallecimiento.

El actor fue erróneamente diagnosticado con Parkinson. Foto: Buena Vista Pictures

Resultó que durante su vida, a Robin Williams se le había diagnosticado erróneamente la enfermedad de Parkinson.



En realidad, estaba luchando contra otro trastorno neurodegenerativo llamada Demencia con Cuerpos de Lewy (LDB), lo que convirtió sus últimos años en un verdadero calvario.



Hoy en día, la viuda de Robin Williams, Susan Schneider, y uno de sus hijos, Zak, se han propuesto desmentir las especulaciones incorrectas sobre la muerte del actor y, al mismo tiempo, aumentar la conciencia sobre la poco conocida enfermedad que enfrentó.



Ellos compartieron que el comediante experimentó pérdida de memoria, paranoia, ataques de ansiedad y otras alteraciones sin que pudieran diagnosticar con precisión lo que le estaba sucediendo.

La versión de Zak Williams

Zak Williams, hijo del aclamado actor ganador de un Oscar por 'En busca del destino', expresó que el diagnóstico erróneo de la enfermedad de su padre lo dejó profundamente incómodo y frustrado en los últimos años de su vida.



"Lo que le estaba pasando a mi papá no coincidía exactamente con las experiencias de muchos pacientes de Parkinson. Así que creo que eso fue difícil para él (...) Hubo un problema de enfoque que lo frustró, hubo problemas asociados con cómo se sentía y también desde una perspectiva neurológica, no se sentía muy bien. Estaba muy incómodo”, contó el joven en el podcast 'The Genius Life', con el periodista especializado en ciencia y salud Max Lugavere.

Robin Williams padecía de una enfermedad degenerativa cerebral. Foto: EFE

El trastorno mental real que afectaba a Williams también afectó gravemente su memoria y su capacidad de improvisación, una característica distintiva de su carrera como actor.



"A veces le costaba recordar una línea de diálogo. Ese no era un problema que tuviera antes, que era una persona con la mente más ágil que podías conocer y por eso esta situación debe haber sido muy perturbadora para él", declaró su Susan Schneider, su esposa.

Los resultados de la autopsia

Después de la autopsia, se descubrió que Robin Williams había estado luchando contra la Demencia con Cuerpos de Lewy, un trastorno neurodegenerativo que afecta áreas cerebrales relacionadas con el pensamiento, la memoria y el movimiento, y que puede causar alucinaciones, trastornos del movimiento, problemas de sueño, apatía y depresión.



Lamentablemente, esta enfermedad solo puede diagnosticarse con certeza después de la muerte, cuando se pueden identificar los característicos cuerpos de Lewy en el cerebro.

Susan Schneider y Robin Williams estuvieron casados desde 2011 hasta la muerte del actor, en agos pic.twitter.com/eGybGSQXjV — candeestilistas (@candeestilistas) August 19, 2015

“Tras realizarle la autopsia los médicos me dijeron: ‘¿Le sorprende que su esposo tuviera cuerpos de Lewy en todo su cerebro y en el tronco cerebral?’. Yo no sabía qué eran los cuerpos de Lewy, pero dije: ‘No, no me sorprende’. El hecho de que algo se hubiera infiltrado en cada parte del cerebro de mi marido daba sentido a su comportamiento”, declaró para el diario británico 'The Guardian'.

Luchando contra lo desconocido

Los problemas de salud de Williams comenzaron con dolores de estómago, seguidos de temblores en las manos y problemas de sueño, lo que desencadenó una creciente ansiedad.

Robin Williams se quitó la vida en su casa el 14 de agosto del 2014. Foto: Cortesía

La naturaleza cambiante de los síntomas de la enfermedad complicó su diagnóstico y su experiencia, tanto para él como para su familia.



“Era muy extraño que Robin fuera tan paranoico. El problema de la enfermedad que padecía es que los síntomas no aparecen todos a la vez, sino que van cambiando. Por eso es tan confuso para el paciente y el cuidador”, dijo Susan.



La viuda de Robin Williams compartió su deseo de difundir la historia de la enfermedad de su esposo para aumentar la comprensión de la Demencia con Cuerpos de Lewy y aclarar malentendidos sobre su muerte. Su esposo había estado limpio y sobrio durante ocho años antes de su fallecimiento, por lo que su muerte no estaba relacionada con sus antiguas adicciones.



"Si mi marido no fuera famoso, no pasaría por todo esto, pero aún hay muchos malentendidos sobre su muerte y sobre los cuerpos de Lewy, y creo que esto es lo correcto”, dijo la mujer a The Guardian.

¿Qué es la Demencia con Cuerpos de Lewy (LDB)?

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa, la segunda más común después del Alzheimer.



Según la página de la clínica Mayo, en la LDB se desarrollan depósitos de proteínas denominados ‘cuerpos de Lewy’ en las células nerviosas del cerebro. Los depósitos de proteínas afectan a regiones cerebrales que intervienen en el pensamiento, la memoria y el movimiento. Ello puede generar alucinaciones, trastornos de los movimientos, problemas de sueño, apatía y depresión.



Una característica importante de esta enfermedad es que solamente puede diagnosticarse de manera certera y definitiva una vez que el paciente muere. Entonces es cuando se pueden identificar los cuerpos de Lewy, que se presentan como puntos oscuros en las neuronas.

La LDB solo se puede detectar cuando el paciente muere. Foto: iStock

Los síntomas comunes de la demencia con cuerpos de Lewy incluyen:



- Alucinaciones Visuales: Las personas con LBD a menudo experimentan alucinaciones vívidas y recurrentes, que pueden involucrar la visión de personas, animales o objetos que no están realmente presentes. Estas alucinaciones pueden ser angustiantes tanto para el individuo como para sus cuidadores.



- Fluctuaciones Cognitivas: La LBD se caracteriza por la fluctuación de las habilidades cognitivas. Esto significa que la atención y la alerta de una persona pueden variar a lo largo del día, con períodos de claridad seguidos de confusión o somnolencia. Estas fluctuaciones pueden ser rápidas e impredecibles.



- Parkinsonismo: Muchas personas con LBD desarrollan síntomas similares a la enfermedad de Parkinson, como movimientos lentos, músculos rígidos, temblores y una marcha arrastrada. Estos síntomas motores pueden contribuir a dificultades con el equilibrio y la movilidad.

- Trastorno del Comportamiento del Sueño REM (RBD, por sus siglas en inglés): El RBD es un trastorno del sueño comúnmente visto en la LBD. Implica actuar físicamente los sueños durante el sueño de movimiento rápido de los ojos (REM), lo que puede llevar a lesiones o trastornos del sueño.



- Disfunción Autonómica: La LBD puede afectar el sistema nervioso autónomo, lo que conduce a problemas con la regulación de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la digestión y el control de la temperatura. Esto puede resultar en mareos, caídas, estreñimiento y otros problemas.



- Fluctuaciones en la Atención y la Alerta: Las personas con LBD pueden tener dificultades para mantener la atención y permanecer alertas. Pueden parecer somnolientas o desorientadas en momentos, lo que puede ser un desafío para los cuidadores.



- Problemas de Memoria y Pensamiento: Al igual que en la enfermedad de Alzheimer, la LBD puede causar deterioro de la memoria y dificultades para pensar, resolver problemas y razonar. Estos déficits cognitivos se vuelven más pronunciados a medida que la enfermedad progresa.

La depresión es un síntoma de esta enfermedad. Foto: Archivo

- Cambios en el Estado de Ánimo y el Comportamiento: La LBD puede llevar a cambios de humor, depresión, ansiedad e irritabilidad. Algunas personas también pueden mostrar cambios en la personalidad y el juicio.



- Sensibilidad a los Medicamentos: Las personas con LBD pueden ser altamente sensibles a ciertos medicamentos, especialmente a los antipsicóticos. Estos medicamentos pueden empeorar las alucinaciones y los síntomas motores y deben usarse con precaución.



- Alucinaciones: Las alucinaciones visuales son un síntoma característico de la LBD. Estas alucinaciones a menudo implican ver personas, animales u objetos que no son reales y pueden ser perturbadoras para el individuo.



Es importante destacar que la combinación específica y la gravedad de los síntomas pueden variar de una persona a otra con LBD.



Debido a la complejidad de la enfermedad y su superposición con otras enfermedades neurodegenerativas, una evaluación integral por parte de un profesional de la salud con experiencia en demencia es esencial para un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento.



Un diagnóstico temprano y una atención adecuada pueden mejorar la calidad de vida de las personas con LBD y sus cuidadores.

*Este contenido fue hecho con asistencia de una inteligencia artificial basado en información de La Nación y la Clínica Mayo. Contó con la revisión de una periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

