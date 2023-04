Desde su debut en 2015, Billie Eilish ha sido una de las artistas más influyentes y populares de la música actual. Con su estilo único y su enfoque honesto en la música y la vida, ha conquistado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Pero detrás de su éxito hay una historia llena de desafíos, sacrificios y un talento innegable.

Su historia comenzó en Highland Park, Los Ángeles, donde nació y comenzó a hacer sus primeras grabaciones. Desde los once años, ha estado componiendo y cantando sus propias canciones, influenciada por su hermano mayor y habiendo recibido formación en técnica vocal y danza durante su infancia.



Finneas O'Connell, su hermano, ha sido fundamental en la producción de las canciones de la artista. De hecho, fue él quien produjo el material que la dio a conocer en la habitación de su casa y en los premios Grammy del 2020 fue galardonado con dos premios, el de productor del año y mejor ingeniería de un álbum.



Así comienza la historia de esta artista que hoy en día cuenta con más de 53 millones de oyentes mensuales en Spotify. Actualmente, su canción más escuchada tiene más de 2.200 millones de reproducciones.

Billie Eilish y Finneas O' Connell felices con sus premios Grammy Foto: EFE

Para comprender el éxito de Eilish, es necesario retroceder hasta el año 2015 en el que fue animada por su profesora de baile a escribir y cantar la canción 'Ocean Eyes', producida por su hermano, para acompañar una coreografía.



Una vez finalizada, la subieron a la plataforma de música 'SoundCloud' y el tema se volvió viral de la noche a la mañana. Fue entonces cuando Danny Ruckasin apareció y se convirtió en su manager, y juntos firmaron un contrato con la conocida discográfica Interscope Records. A partir de ahí, el resto es historia.

Después del boom de su primer sencillo, Billie Eilish lanzó una serie de EP's, entre los que destacó 'Bored', que formó parte de la banda sonora de la serie de Netflix '13 Reasons Why'.



Sin embargo, su gran éxito llegó en 2019 con el multipremiado álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'. Con este logró seis nominaciones a los premios Grammy 2020, de los cuales ganó cinco, incluyendo mejor artista nuevo, mejor canción y grabación del año, Mejor Álbum Vocal Pop y Álbum del Año.



Así, Eilish se convirtió en la artista más joven en ganar el galardón y la segunda artista en ganar las cuatro categorías generales en una sola noche. Además, se convirtió en el álbum femenino más premiado de la historia, junto con '21' de Adele.

'Billie Eilish: The World's a Little Blurry'

De acuerdo con 'Cinema Gavia', el documental de Apple TV da una perspectiva diferente de la persona detrás de la superestrella mundialmente conocida, así como a su familia.



El producto audiovisual muestra como la artista, al haber experimentado la fama a una edad tan temprana, es evidente que su conexión familiar ha sido fundamental para poder enfrentar la locura repentina sin sufrir daños. Algo que contrasta con la experiencia de otras figuras adolescentes como Justin Bieber.



A través del documental se explora su exitosa carrera y su franqueza al hablar de su salud mental, incluyendo el tema tabú del suicidio. Este retrato honesto también ofrece una visión detrás de cámaras de su proceso creativo y cómo ha llegado a ser tan importante para sus seguidores.

Combinar la fama con la adolescencia pueden ser una mezcla difícil de manejar, pero Billie Eilish ha logrado encontrar un lugar en la industria musical en la que conecta con los jóvenes de hoy en día como una verdadera nativa digital.



Ella ha convertido internet en su principal herramienta para conectarse con sus seguidores a través de las redes sociales, una de las cualidades que la diferencia de otros artistas.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

CON INFORMACIÓN DE ARCHIVO - EL TIEMPO

EL TIEMPO

