En el mundo del entretenimiento siempre hay momentos en los conciertos de grandes artistas que suelen marcar recuerdos inolvidables y hasta cuestionar situaciones durante sus presentaciones.



Así fue la expectativa que desató Beyoncé al mencionar el nombre de la cantante colombiana Shakira en un escenario de su gira por Estados Unidos. Al parecer el misterio ha sido revelado. Conózcalo.

Cuando se junta a estas dos artistas se suele pensar en el enorme talento que tiene cada una y en una de sus colaboraciones más elogiadas, 'Beautiful Liar', un sencillo lanzado en 2006.

Es por eso que Beyoncé sorprendió durante su presentación en el Raymond James Stadium al mencionar el nombre de la barranquillera, generando gritos y expectativas de parte de los asistentes y fanáticos.

Este acto despertó la curiosidad de miles y así mismo, un sinfín de teorías que luego serían desmentidas. Se pensó que quizá era una de las asistentes al concierto, que iban a tener una colaboración e incluso que la cantante estadounidense tendría una presentación en Colombia.



Sin embargo, la verdad salió a la luz, ya que una internauta mostró en sus redes la razón por la que lo hizo. Al parecer esta fanática llamada Shakira aclaró que la cantante la saludó a ella y no a la colombiana.

“Hola chicos. Mi nombre es Shakira. Era mi cartel el que ella (Beyoncé) estaba viendo. Yo estaba sentada en la zona pure honey, en las gradas del escenario VIP B. Me volví loca cuando ella dijo mi nombre”, escribió la fanática en un comentario en Instagram.



Esta teoría fue comprobada al ver el video del momento en el que Beyoncé mira fijamente hacia un costado del escenario y presuntamente lee un cartel y dice el nombre.



Luego se confirmó con una foto de este que decía 'Say my name, say my name Shakira', que significa en español 'Di mi nombre, di mi nombre Shakira'.

Esto solo demostraría que la artista en el escenario quizá solo quiso cumplir el deseo de una sus asistentes al concierto. Esta coincidencia causó curiosidad en redes y aunque varios son escépticos, solo el tiempo dirá si se cumple alguna de las otras teorías.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

