‘Los Reyes’ es una de las telenovelas más queridas por los colombianos, sin embargo, uno de los personajes que más destacó y hasta el día de hoy sigue siendo recordado fue el de ‘Laisa Reyes’, que fue interpretado por Endry Cardeño.

Aunque, su primer episodio fue transmitido por primera vez hace 18 años, las historias de sus personajes siguen vigentes, incluso, después de tanto tiempo se han dado a conocer más detalles de la producción, lo que ha hecho que el interés por la novela vuelva a crecer.



El actor Diego Trujillo, quien le dio vida a ‘Emilio Iriarte’ en la novela, fue el encargado de revelar unos detalles curiosos de cuando hizo el casting y de la producción. En sus últimos videos, el famoso colombiano quiso hacer un homenaje al personaje de ‘Laisa’ por “todo lo que significó tener por primera vez en la historia de la televisión en Colombia la aparición de un personaje, ni siquiera homosexual, sino transexual”.



(Lea también: Video: la alcaldesa Claudia López sacó sus 'pasos prohibidos' en Salsa al Parque).



Para resaltar la importancia de este suceso, el actor empezó diciendo que para este papel Endry Cardeño, no tuvo que fingir ser transexual, sino que de verdad ella se identificaba como una mujer trans.

Hubo un actor que estuvo dispuesto a operarse y a ponerse senos para hacer el personaje de Laisa, no voy a decir el nombre, pero les puedo garantizar que así fue FACEBOOK

TWITTER

“No había habido entonces en la televisión en Colombia, digamos que un actor o una actriz que interpretara personajes homosexuales y que lo fuera, generalmente un actor fingía ser homosexual y lo mismo una actriz, y mucho menos una persona transexual”, comentó.



La producción de ‘Los Reyes’ estaba ataba a lo que habían solicitado directamente desde Argentina, pues cuando se grabó allá la novela el personaje fue interpretado por una persona transexual. Por esta razón, en Colombia querían buscar una actriz que tuviera las mismas características.



(No deje de leer: Acusan con videos a la 'influencer' 'Valentina Mor' de robo en hotel de Cartagena).



“El proceso de casting fue dificilísimo, no la conseguían y buscaban y hacían pruebas, era muy difícil de localizar, incluso, y este es una especie de chisme anecdótico, hubo un actor que estuvo dispuesto a operarse y a ponerse senos para hacer el personaje de Laisa, no voy a decir el nombre, pero les puedo garantizar que así fue”, contó.

Asimismo, Trujillo aseguró que el actor estaba tan seguro de su decisión que había comenzado a hacer terapias para aceptar el cambio en su cuerpo, “ese personaje, incluso, ya había empezado a hacer una serie de terapias psicológicas para asumir la idea de que se iba a operar y de que se iba a poner senos para interpretar a Laisa”.



Sin embargo, el actor nunca tuvo que implantarse los senos, pues el papel llegó a ser interpretado por Endry Cardeño, quien tuvo que ser localizada mientras vivía en Italia.



“Estando en eso, de repente encuentran a Endry Cardeño, que estaba viviendo Italia y comienzan los contactos y las propuestas y finalmente, Endry viene a Colombia, hace un casting maravilloso e interpreta a Laisa”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Actriz de cine para adultos casi muere en plena grabación: ¿qué pasó?

Lily-Rose Depp, mucho más que un apellido

Greeicy Rendón rompió en llanto en una entrevista: ¿problemas con Mike?