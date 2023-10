La historia del perro que salvó a joven de 17 años que tenía un derrame cerebral

En Texas, Estados Unidos, un perro border collie de un año salvó la vida de Gabriel Silva, un adolescente de 17 años, quien estaba sufriendo de un derrame cerebral en la madrugada. Sus padres relatan que si no fuera por la insistencia del perro, ellos no se hubieran dado cuenta de lo que sucedía.



En Today Show de ‘NBC’, su madre contó la historia de cómo su mascota logró alertar a su familia. El hecho sucedió el sábado 26 de agosto, a las 5 de la mañana cuando Amanda Tanner y su esposo se despertaron repentinamente porque el peludito llamado Axel, saltó sobre la cama de ellos realizando varios movimientos para que se levantaran.

A lo cual, el esposo de la mujer bajó las escaleras para abrir una puerta corrediza para que el canino pudiera salir, sin embargo, este no lo siguió, sino que se detuvo frente a la puerta de la habitación de Gabriel Silva y se quedó allí. Cuando el hombre abrió la puerta observó al joven y se dio cuenta de que algo no estaba bien.



Al hablar con el menor de edad se percató de que el adolescente no podía pronunciar correctamente las palabras y no sentía su lado derecho, por lo que decidieron llevarlo al hospital Memorial Hermann The Woodlands Medical Center.

Diagnóstico del médico

Según ‘The Guardian’, Gabriel Silva realmente es un adolescente muy atlético y sano, sin embargo, esto no lo salvó del diagnóstico que le dio el doctor, puesto que en la sala de emergencias se dieron cuenta de que estaba sufriendo de un derrame cerebral.



El doctor Sabih Effendi, neurocirujano y director médico de accidentes cerebrovasculares, quien fue el encargado de atender al adolescente, le dijo a ‘Today Show’, que la alerta del perro marcó la diferencia en el caso: “Es muy sorprendente que el perro alertara y comenzará todo el proceso de despertar a todos y bajar las escaleras”.



Agregó también que: “Cuando alguien sufre un derrame cerebral grave, las neuronas mueren. Si no lo encontraban y pasaban otras tres o cuatro horas, habría tenido cada vez más lesiones cerebrales”.

¿Cuál fue la causa?



El doctor Sabih Effendi, explicó que un derrame cerebral se causa por el bloqueo del flujo sanguíneo hacia la cerebro lo que produce un sangrado repentino y que esto suele presentarse en personas que son mucho mayores, sin embargo, también puede ocurrir en los más jóvenes.



De acuerdo con lo que explicó el doctor para el medio estadounidense, la causa provenía de una disección o desgarro de una arteria que se encargaba de llevar la sangre al cerebro. Las arterias tienen paredes gruesas formadas por muchas capas, pero una de estas puede desprenderse de manera espontánea y reducir el flujo de sangre al cerebro o bloquearlo por completo.



Según ‘Today Show’, Gabriel dijo que en la noche anterior al 26 de agosto, presentó un dolor de cabeza, pero este disminuyó, por lo que estuvo jugando videojuegos y se acostó a dormir. El derrame realmente había iniciado en las horas nocturnas.



El adolescente aseguró que en la mañana siguiente no podía levantar su brazo derecho ni agarrar las manos de su papá, además, no estaba consciente de que no podía pronunciar bien las palabras: “No sentía dolor” y recordaba que su visión era “muy borrosa” lo cual empeoró con el tiempo.



“Fue aterrador, recuerdo que su mamá estaba angustiada y nuestro equipo también”, relató el neurocirujano, que en su momento pensó que Gabriel necesitaría atención durante las 24 horas al día, durante una semana completa.

Parálisis: como continuar la vida después de un derrame cerebral

