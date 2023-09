A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que un joven español hace un llamado a sus contemporáneos sobre el valor del trabajo y el sacrificio para llevar comida a la mesa de su casa.



El español tiene más de 90 mil seguidores en su cuenta de TikTok, donde narra que tiene dos trabajos para mantener a su familia desde los 16 años.

Allí cuenta que labora de 10:00 a.m., a 8:00 p.m. como repartidor de Amazon, donde debe cargar, seleccionar y llevar los paquetes a cada destino.



"Mira, yo en el Amazon tengo que estar a las diez de la mañana, entonces me levanto siempre a las nueve y me ducho, desayuno, voy a la nave, cargo la furgoneta y me pongo a repartir hasta 07:30 p.m., u 8:00 p.m. depende de la ruta, hay rutas más largas, más cortas, días que llevo más paquetes y otros menos, pero sobre esas horas termino", afirma el joven que vive en Alicante



Después va a su casa para cambiarse de ropa y alistarse parar ir a su trabajo nocturno en un bar de 9:00 p.m., a 12:00 a.m., pero dependiendo el día y la cantidad de clientes puede salir un poco más tarde.



"Luego voy a casa -que antes era más fácil porque tenía el coche, ahora estoy más jodido, porque voy a pie a los dos trabajos, pero no importa no hay excusas- y llego a casa sobre las ocho y pico, me pongo los vaqueros del trabajo y voy al 'VIP', donde entro a las 9:00 p.m. y trabajo hasta el cierre que es hasta las 12:30 a.m., pero depende del día, puede ser de pasadas", expresa el español.



Tras la larga jornada, llega a casa sobre la 1:00 a.m. a ducharse y prepararse para descansar, así que sobre las 2:00 a.m. se acuesta para despertar a las nueve de la mañana y dormir siete horas seguidas, lo que, según él, lo deja fresco para su labor.



Esta rutina la hace de lunes a viernes y los fines de semana los deja para trabajar de lleno en el bar restaurante, como camarero, el lugar donde labora en la noche.

El fruto del esfuerzo

El joven de 22 años ha tenido una vida de tropiezos y falencias en la que ha sido víctima de violencia intrafamiliar a manos de su expadrastro, y donde también ha vivido la pobreza, según dijo en el programa 'TardeAR' de 'Telecinco'.



Por ello, su mensaje en las redes está destinado a "las personas que lo tienen todo, pero no lo aprovechan" y a quienes también luchan por sus objetivos pese a las adversidades.



"Si tú vienes de una buena familia, bueno que tiene dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal, no sé qué, no te falta de nada ¿Por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, -que yo sí sé, trabajan de verdad- en porros, en beber, en fiestas, y otras cosas?



Y agrega: "Porque si no te falta nada, hermano, ¿por qué actúas cómo si fueras de barrio? No vayas de lo que no eres porque no sabes lo dura que es esta vida. En verdad yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos matándome para darles lo mejor a mi familia", dice el usuario en su cuenta de TikTok.



Ante la valentía del español, varias internautas felicitan su responsabilidad, para sostener a sus familiares y los sacrificios que este ha debido hacer.



"Me sorprendió su bondad, su madurez, es un ángel. Le deseo lo mejor y ojalá lo ayuden; "Sigue así porque seguro que tu familia está orgullosa"; "Fuerza Nano, la vida te va a devolver todas las cosas buenas que haces por tu familia";"Hay que reconocer que el chico es joven per muy maduro. Un buen chico", fueron algunos de los comentarios más destacados.



Aunque el joven tiene una jornada bastante extenuante, de casi 15 horas al día, este dice que se siente muy orgulloso de poder mantener a su madre y su hermana, quiénes son "su motor" para seguir adelante.

¿Qué debe hacer una persona para conseguir trabajo en Colombia?



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

