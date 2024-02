La historia del hombre que encuentra diamantes en parques y bosques: se hizo millonario

Un hombre de Estados Unidos ha emprendido un viaje alrededor de varios parajes en los cuales ha sido afortunado.



David Anderson empezó su travesía en 2007 y fue alli cuando se encontraba en un parque de Arkansas donde encontró su primer diamante.

Ese fue el comienzo de más episodios brillantes en los cuales no ha dejado de encontrar estas piedras preciosas que le han ayudado a construir una fortuna.



Varios de los que ha encontrado pesan más de un quilate, siendo una de las personas que más diamantes ha encontrado en el mundo.



El último hallazgo que tuvo Anderson, ocurrió hace pocas semanas, cuando se encontraba de visita en el Parque Estatal Cráter of Diamonds, también ubicado en Arkansas.



El diamante hallado casualmente es uno de 3,29 quilates, el cual pensó que no se trataba de una piedra preciosa, sino de una roca común y corriente.



(Le puede interesar: Ellos son los hijos de Cristina Hurtado que se roban las miradas en redes sociales)



Tras examinarla más detenidamente se percataron de que era un diamante de color café al que le puso el nombre de Big Ugly Diamond, que pese a ser un diamante no deja de ser feo.

Según trabajadores del parque es usual que la gente encuentre diamantes en el parque y que incluso hay una zona denominada ‘área de búsqueda de diamantes’, donde los visitantes pueden ponerse a la tarea de buscar sus propios diamantes.



No obstante, el caso de Anderson es sorprendente para el parque, puesto que es muy difícil que en se encuentren varios diamantes.



(Lea más: Páginas porno y redes sociales: lo que más buscaron colombianos en Google en enero 2024)



Anderson ha vendido los diamantes, con los que ha podido adquirir grandes sumas de dinero.



Entre los que ha encontrado en estos 16 años de fortuna, están uno amarillo de 3,83 quilates y una gema blanca de 6,19 quilates.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Travis Kelce: la dieta que hace para aumentar masa muscular

'La Segura' se despacha contra de Martha Isabel en ‘La casa de los famosos’: 'Morronga'

Latino asegura que no trabaja porque Estados Unidos le da subsidios a su hija