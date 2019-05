Historia del hombre que a los 74 años se empezó a 'comunicar' con Dios

BOGOTÁ D.C. - ¿Qué tan abierta tenemos la mente? ¿Qué tan perceptivos somos del mundo que nos rodea, de sus complejidades y sus matices? ¿Cuán listos estamos para ahondar en los misterios que se ha planteado la historia y qué tan preparados estamos para recibir respuestas?



Las anteriores son solo algunas de las preguntas que surgen cuando un ser humano se enfrenta a lo desconocido. Sin duda, todo un reto en estos tiempos en que la información llega de todas partes y es difícil discernir entre qué es cierto; qué es cierto pero tiene una mala intensión; qué es falso; qué es falso pero quiere generar algo positivo y qué está justo en el medio.

Para Alfonso Cortés, un administrador de empresas de 74 años, las reflexiones anteriores se han convertido en el pan de cada día. No en vano, hace unos años se trazó una meta clara: ayudar a la gente a sanar sus dolores físicos y espirituales por medio de la palabra de Dios.



Alfonso parece ser un ser humano que pasa inadvertido en cualquier lugar. Tiene un amable rostro y sus inocultables años se encuentran detrás de un pelo y unas cejas blancas como el ébano. También, como muchos, se labró una vida con esfuerzo, pues proviene de una familia humilde del municipio de Alcalá (Valle del Cauca), en la cual debía compartir todo lo que tenía con otros diez hermanos.



En 1959 su familia fue desplazada por la guerrilla, por lo cual debieron trasladarse a la ciudad de Medellín, donde estudió administración de negocios en la Universidad EAFIT.

Sin embargo, lejos está este septuagenario de ser una persona común y corriente, pues incluso ha escrito libros en los que relata lo que Dios le ha dicho sobre el mundo. En Revelaciones de Dios 2012 - 2016, por ejemplo, dice que en el universo hay 680 planetas y en 500.000 estrellas hay vida humana pero con cuerpos diferentes que no son visibles a nuestros ojos.



Fue hace poco más de 10 años, justo antes de jubilarse, que Alfonso descubrió que podía comunicarse con Dios y que, a través de su palabra, podía ayudar a las personas a sanar las más profundas dolencias del alma y las enfermedades del cuerpo. Por sus manos han pasado cientos de personas que aseguran haber sanado luego de las 'terapias' que les realiza Alfonso.



"Lo que yo hago son sesiones de regresión para sanar todo lo negativo que tiene un organismo, ya sea de carácter físico, psicológico o emocional. Pueden ser miedos, a la altura, a ciertos animales, al aprendizaje de algo, ansiedades y depresiones", comienza a explicar Cortés.

Alfonso Cortés junto a su familia, en Medellín. Foto: Alfonso Cortés Medium

Un proceso de 'regresión'

Para hacer la 'sanación', "las personas deben entrar en un estado de relajación del cuerpo y del espíritu. Yo los ayudo a que manejen su respiración y entren en un estado de trance, en el que el espíritu sale del cuerpo y recuerda todo lo que ha vivido".



De esta forma, las personas pueden escudriñar en sus vidas pasadas, desde el momento en que fueron creadas por Dios, y encontrar cuál fue la causa de esos males que los agobian.



Durante el proceso, Cortés los conduce y ayuda para que puedan hallar el momento exacto en que algo traumático pudo haberles sucedido, para empezar, por medio del perdón y del amor, a curar sus dolencias o miedos.



"Los seres humanos venimos a este mundo a aprender muchas cosas, y lo que no aprendemos en una vida, lo volvemos a retomar en la siguiente. Esa es la forma en que Dios nos pone a prueba para ser cada día mejores seres. Por eso todos tenemos dones, pero no todos los desarrollamos", continúa.

Alejandra Guisao, médium (abajo), junto a sus tres hermanas y sus padres. Foto: Alejandra Guisao

Encuentro con una 'médium'

Con el tiempo, Cortés descubrió a una joven cuyo don era el de ser lo que se conoce como 'médium' o puente entre los seres humanos y los espíritus. Se trata de Alejandra Guisao, de 24 años, una estudiante de derecho de la Universidad de Medellín que, de la mano de Alfonso, ha decidido desarrollar su 'don' y ayudar a la gente.



"Conocí a Alfonso porque él me sanó de una migraña que llevaba años aquejándome. En una terapia, en el año 2012, descubrí mi don y ahora lo controlo mucho mejor", dijo a EL TIEMPO Guisao.



La joven empezó en ese entonces un camino junto a Alfonso, en el que varias veces ella pasa a estado de trance y lo ayuda a comunicarse con Dios para que las personas que están a su alrededor puedan hacer preguntas sobre sus vidas.



"Yo cierro los ojos y siento como si me estuviera sumergiendo en el fondo del mar. Luego veo una luz y siento paz y tranquilidad. Entonces sé que puedo hablar con Dios. Antes sentía miedo porque estaba empezando, pero hoy no", añade Guisao.



Alejadra por su parte viene de una familia de cuatro hermanas y unos padres que la han apoyado desde que tomó la decisión de desarrollar su 'don' de la comunicación. Nació en Medellín el 27 de abril de 1994.

Eliana Rojas luego de haberse practicado la terapia de regresión. Foto: Eliana Rojas

El testimonio de Eliana

"Yo conocí a don Alfonso y a Alejandra por medio de otras personas que ya se habían hecho terapia con ellos. Los busqué porque desde pequeña he tenido fobia a las aves, no podía ver una o sentirla cerca porque salía despavorida y no entendía qué pasaba", cuenta a EL TIEMPO Eliana Rojas, docente de primaria, también en Medellín.



Según Rojas, durante el proceso pudo regresar a una de sus vidas pasadas, que había trascurrido en España, y en la que sus padres de ese entonces, a manera de castigo, la encerraban en un corral con gallinas que la picoteaban, teniendo ella tan solo tres años.



"En uno de esos días de castigo morí por los picoteos de las gallinas y por eso es que en esta vida le tengo terror a las aves. Pero durante la terapia escuché la voz de don Alfonso que me decía que perdonara a mis padres de ese entonces y sanara. Cuando desperté sentí paz y, de ahí en adelante, nunca más le tuve miedo a las aves. Me siento una mujer feliz y tranquila", finalizó Rojas.



Como Eliana, son varias las personas que aseguran haber sido sanadas por la terapia de Alfonso y Alejandra, y varios los que aseguran que se hace gracias a la comunicación con Dios.



Según Cortés, "Dios nos da el libre albedrío para creer o no creer todo lo narrado en esta página sobre la comunicación con Dios a través de la médium y su trabajo de sanación. Por lo que la invitación queda abierta para escépticos y creyentes".



María del Mar Quintana Cataño

Redacción APP - El Tiempo@Miradelmar