La historia de 'Roberto Carlos', el ganador de 'Yo me llamo'

Luego de recibir el apoyo de más de dos millones de colombianos, Albert Sánchez, mejor conocido como ‘Robeto Carlos’ en el programa ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, ganó uno de los concursos musicales más visto en Colombia.



La historia de éxito, de este cantante de 23 años, empezó en Itagüí, Antioquia, cuando Sánchez dirigía un coro para niños. Así, buscando temas para cantar, encontró al cantautor brasileño Roberto Carlos.

“Un día me puse a buscar canciones sobre la amistad. Entonces encontré ‘Un millón de amigos’ y la cantamos. Desde ahí empecé a buscarlo y me enamoré de su música”, dijo en entrevista con 'El Espectador'.



Poco a poco, este artista, oriundo de Angelópolis, Antioquia, fue aprendiendo el color de voz de Roberto Carlos.



“Desde hace unos dos años y medio comencé a preparar el personaje, pero nunca me presenté como él, yo daba serenatas en cumpleaños y fechas especiales, con pistas o mariachis, me ganaba 10.000 pesos por serenata, pero a Roberto Carlos lo tenía como un tesorito que no mostraba”, le afirmó a 'El Colombiano'.

En el segundo semestre de 2019, Sánchez se presentó en la audición para la séptima edición de ‘Yo me llamo’.

Albert Sánchez, el antioqueño que imita a Roberto Carlos Foto: Instagram: @yomellamorobertocarlosoficial

Jessi Uribe, César Escola y Amparo Grisales, jurados del programa, quedaron impactados con la primera presentación de Sánchez, quien cantó ‘Cóncavo y convexo’ casi igual a Roberto Carlos.

Esta temporada de ‘Yo me llamo’ tuvo en el escenario a 48 participantes a lo largo de 72 episodios. Poco a poco, Sánchez avanzó hasta quedar en la final junto al imitador del cantante Jorge Celedón, Eddy Sanabria.

#YoMeLlamo | Así culminaron meses de arduo trabajo, de alegrías, de tristezas, pero sobre todo, de muchísimo talento. Gracias a cada una de las personas que están detrás de esta espectacular producción. ¡Felicitaciones, Roberto Carlos! 🌟❤️ pic.twitter.com/XJTuiJeCrg — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) February 5, 2020

Los dos finalistas esperaron la votación de los colombianos. En esta oportunidad, los resultados favorecieron a Albert con un 57, 92% de votos, contra un 42,08% para el bogotano Sanabria.

El ‘Roberto Carlos’ colombiano se llevó un premio de $600 millones de pesos. Ahora, junto a otros artistas del concurso, hará parte de los conciertos ofrecidos por ‘Yo me llamo’ en el teatro Astor Plaza, de Bogotá.



