Me enamoré de un egipcio que parece salido de una novela erótica

Era el mes de abril del 2019, yo vivía en la gigante ciudad de Estambul y trabajaba en una agencia de viajes. A eso de las 11 de la mañana, cuando sonó el timbre, yo suponía que el que llegaba era mi jefe y sí, era él, pero llegó acompañado del hombre que partió mi historia en dos, un señor con rasgos árabes que vestía un traje azul y camisa blanca.

De reojo lo vi desde la entrada, pero fue hasta que llegó a mí cuando que nos presentamos. Ese primer acercamiento era extraño, yo no sabía si hablaba inglés o español.



- "¿Spanish? ¿English?", preguntó.



- "Both of them but spanish is my language", respondí indicándole que el español era mi idioma nativo, por lo que me saludó en mi idioma.



Unos minutos después, cuando mi jefe se acercó a la oficina, supe que era el dueño de una agencia de México con quien trabajaríamos. Compartimos todo el día y se volvió en un misterio por descifrar. Cuando trabajaba era serio, de cierta forma tenerlo tan cerca y escuchar de sus conversaciones con clientes y colegas era un tanto intimidante. Su español tenía acento que mezclaba con el mexicano que hasta sexy se escuchaba.



Era una mañana tranquila y yo no tenía mucho por hacer, pues los itinerarios de la semana ya los había organizado. Los grupos de viajeros llegaban hasta el jueves así que ese día me dediqué a escribir unas cuantas crónicas sobre Estambul y su cultura. Él estaba sentado en el escritorio del frente.



En medio de algunos cruces de palabras supo que era colombiana, periodista y un poco de mi historia en Turquía, sin muchos detalles también supe que era egipcio -aunque disimulara muy bien su acento-, se había ido a México años atrás por amor y de paso me contó que nos encontraríamos unos días después porque vendría al tour con su grupo.

Nuestra primera noche

Los recibí en el aeropuerto, él y a su grupo de turistas venían por 9 días. Nos esperaba un largo día. Empezamos con una caminata por una de las calles más populares de Estambul, Taksim, como la carrera 7ma de aquí de Bogotá. Después, un almuerzo típico donde noté unas miradas de su parte, fuimos a hacer algunas compras y a caminar por un par de horas hasta que tomamos el bus hacia el hotel.



Allí se sentó al lado mío, me puse algo nerviosa. Nos fuimos hablando, aprovechó para darme su tarjeta y me pidió que le escribiera un mensaje a su teléfono para que él guardara el mío. Al llegar al hotel ayudé a todo el mundo con las habitaciones, a eso de las 9 de la noche me despedí de todos y me fui a mi casa. A los pocos minutos, me mandó un mensaje agradeciendo nuevamente por el día y por el buen servicio prestado a sus clientes. Desde ahí que empezamos a hablar y un leve coqueteo que nos llevó a tomarnos un café la noche siguiente.

Nos encontramos casi a las 8:30 de la noche muy cerca del puerto del lado europeo de la ciudad, buscamos un sitio para sentarnos y tomar algo mientras hablábamos y conocíamos un poco más de la vida del otro. Aunque decía que no era de las personas que le gustaba socializar mucho y que la gente supiera de su vida privada se nos fue volando el tiempo.



Pasaron las horas hasta que eran casi las 11:30 de la noche, ya me empezaba a afanar porque el metro funciona solo hasta la medianoche y en el fondo ya presentía que no alcanzaría a coger el último, pues debía primero acompañarlo a él al hotel así que decidimos coger un taxi que nos llevará lo más rápido posible.



Durante el camino seguimos conversando y entre chanza y chanza me ofreció quedarme en su hotel en caso de que no alcanzara el metro. Cuando llegamos el reloj marcaba las 11:56, en cuatro minutos no llegaba a la estación, decidí quedarme.



Era la primera vez que me sucedía algo así. Me moría de la pena al pensaren incomodarlo o algo así. Terminamos compartiendo la habitación esa noche, y aunque aún era un “desconocido”, fue muy respetuoso, eso me ponía algo nerviosa, pero me gustaba.



Me apropié de su pijama verde a cuadros, de la mitad de su cama y de él o bueno más que eso, él no se pudo dormir hasta robarme un beso que encendió esa chispita.

Amaneció y nuestra vida tenía que continuar, tenía que ultimar los detalles del viaje, pues al siguiente día empezaría el tour por Turquía, pasando por Ankara, Cappadocia, Pamukkale, Kushadasi y Bursa. Durante esos días íbamos en grupos separados, pero igual nos encontrábamos en ciertos lugares: él muy serio con su grupo y yo trabajando con el mío, solo cruzábamos miradas o algunas palabras.



Nos volvimos a encontrar en Cappadocia, en uno de esos hoteles cueva, esa fue de las últimas veces que nos vimos durante el viaje y, aunque quedamos en contacto. a los pocos meses por el cambio de horario dejamos de hablar hasta navidad.

Un año después

Casi un año después de nuestro primer encuentro, él estaba en México y yo en Colombia. Con mi regreso al país la diferencia de horario ya no era de 6 u 8 horas sino de 2, volvimos a tener contacto. Aunque sólo nos podíamos ver por cámara, la picardía y el coqueteo no desaparecieron, hablábamos de todo. La atracción era evidente, pero solo podíamos mordernos los labios (pues se copio de algunas de mis mañas). Era difícil resistirse a esa cara picara propia de las novelas eróticas, esos ojos entre cafés y verdes y esa barba sacada de un actor de películas.



Digo podíamos, en pasado y no presente, pues un día no aguantamos las ganas y empezamos a buscar tiquetes de avión. En mi cabeza nos veríamos en Semana Santa, pero en un ataque de locura él compró los tiquetes para que yo fuera un fin de semana (de jueves a domingo). Era una completa locura, yo estaba en la universidad y debía adelantar un par de trabajos para poder desconectarme. Volvían los nervios de saber ¿cómo sería ese encuentro? ¿cómo lo saludaría? ¿sentiríamos el mismo feeling que por cámara?



Él tiene 41 años y yo 25, me convertí en la mujer más joven con la que ha tenido este tipo de conexión y él, el hombre más grande con el que yo he estado. Volver a encontrarnos fue una cuestión de química. El tiempo resultó ser corto para todo lo que hubiéramos querido compartir. Sabemos que tenemos vidas completamente diferentes, pero creo que ahí es donde está la chispa.



Al terminar la visita nos resultaba difícil saber cuándo nos volveríamos a encontrar, tampoco sabíamos si el gusto seguiría ahí o si era lo suficientemente fuerte para aguantar la distancia, pues a las dos semanas de llegar a Bogotá cerraron el aeropuerto y todo fue aún más incierto. Lo que sí era claro para nosotros era que esos cuatro días habían hecho aumentar las ganas de vernos de nuevo y compartir más allá del teléfono o un par de días. Ahora otra vez yo aquí y él allá tratamos de mantener el contacto diario y buscar una nueva fecha para vernos de nuevo.



Aunque se cree “viejo", tiene una malicia que lo hace bastante interesante. Como cuando está en la oficina, se pone serio y mira de reojo la cámara, no dice nada pero imagina de todo. Si me preguntan, para mí esta ha sido una historia de película, que va más allá de los prejuicios o los límites para el amor, es más como una atracción arrolladora que me envuelve ante el enigma que rodea su figura y nuestra historia.



Es de los tipos más difíciles que he conocido, alguien que a pesar de los años le gusta experimentar de todo y no le da pena decir lo que quiere. ¿Qué pasará? Como decimos nosotros "hummmmmmm …." Espero pronto seguir escribiendo la segunda parte de esta historia que además de amor es de seducción, de sensualismo y por qué no, que deja muchos detalles a su imaginación.



GABRIELA