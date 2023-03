Patrick Askham, un niño de Leeds, Reino Unido, ha estado constantemente sometido a varias cirugías por su estado de salud, situación que no le ha permitido gozar a rienda suelta de lo que cualquier niño de 8 años podría vivir: jugar en el lodo, saltar y correr detrás de una pelota junto con sus amigos.

Patrick Askham el niño alérgico a la luz del sol Foto: Tomado de Facebook: Gastrowarrior - Patrick

Al nacer se le diagnosticó una enfermedad llamada gastrosquisis, que según el portal ‘Kids health’ consiste en que los órganos, especialmente los intestinos, están expuestos por fuera del cuerpo. Aunque es tratable, no les permite crecer normalmente y para poder llevar una mejor calidad de vida, deben ser practicadas algunas cirugías.



Esta enfermedad no es detectada durante el embarazo, la madre no presenta ningún síntoma y el bebé al nacer pierde agua y calor, lo que causa deshidratación e hipotermia.



Sus padres hicieron los esfuerzos necesarios para que Patrick creciera como un niño normal, a través de cirugías como trasplantes de órganos. El pequeño fue sometido a cinco trasplantes en total y debe tomar medicamentos de por vida.



Sin embargo, luego de estas intervenciones, su condición empeoró porque su organismo se volvió inmunodeprimido, lo que redujo su capacidad de combatir infecciones. Eso finalmente le causó una alergia a la luz del sol.

Su madre, Michelle Askham, le manifestó al medio Mirror.uk que esta es la parte más difícil de la enfermedad, porque un niño siempre va a querer jugar, ensuciarse en el pasto y correr.



Patrick por su condición no puede salir de casa, por eso han tenido que “ingeniárselas” para que el menor juegue en el jardín de la casa con todos los cuidados posibles, porque no pueden salir de vacaciones a la playa como lo haría una familia normal.



A pesar de todo lo que ha tenido que vivir Patrick en su corta existencia, su madre manifiesta que es una inspiración para muchos, porque a pesar de los problemas de salud que ha tenido que enfrentar nunca ha dejado que esto lo debilite, y se ha convertido en un “superhéroe de la vida real”.

Sus padres crearon un perfil en la red social Facebook denominado “Gastrowarrior - Patrick” , en el cual documentan el día a día de Patrick y manifiestan que en ningún momento crearon esta página para la consecución de recursos y algunas personas les han enviado dinero para la adecuación de un jardín cubierto en donde Patrick podrá jugar sin límites.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

