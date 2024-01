Exilio y transformación: la historia de Lux, la hermana de Pedro Pascal

En la reciente edición de los Premios Emmy 2024, el actor chileno Pedro Pascal se destacó en la alfombra roja. Sin embargo, la atención no estuvo centrada en sus nominaciones, como Mejor Actor de Serie por ‘The Last of Us’ o Mejor Actor Invitado en una serie de comedia por su participación en ‘Saturday Night Live’.



(Leer más: Emotivo reencuentro del elenco original de 'Grey’s Anatomy' en los Premios Emmy).



En cambio, lo que acaparó los reflectores fue la presencia de su hermana, Lux, quien ganó fama gracias a su papel en la exitosa serie ‘Narcos’, cuando su identidad era reconocida como Lucas Balmaceda.

La actriz de 31 años deslumbró a todos con su impecable apariencia, diseñada por el estilista asturiano Freddy Alonso, quien la vistió con un elegante vestido de Oscar de la Renta y joyas de Bvlgari. Sin embargo, detrás de esa imagen de talento y elegancia se encuentra una poderosa historia de superación.



Lux nació el 4 de junio de 1992 en el Condado de Orange, California. A pesar de que sus padres eran chilenos, se vieron obligados a huir primero a Dinamarca y luego a Estados Unidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, debido a sus vínculos con el socialismo. En ese momento, sus hijos eran muy pequeños: Javiera, de 3 años, y Pedro, que tenía solo 6 meses de edad.



8Seguir leyendo: El emotivo homenaje a Matthew Perry en los Premios Emmy 2024).



Los hermanos menores nacieron en los Estados Unidos y años más tarde lograron establecerse en Chile. Sin embargo, en el año 2000, cuando su madre, Verónica Pascal, ya estaba separada, ocurrió una tragedia que cambió sus vidas para siempre: Verónica se quitó la vida. Esta dolorosa noticia llevó a que tanto Pedro como Lux decidieran cambiar sus apellidos artísticos por el de su madre en su honor.

Facebook Twitter Linkedin

Tiene una relación sentimental con el actor José Antonio Raffo de la Jara. Foto: Instagram: @luxpascal_

En el mundo de la actuación, después de su destacada participación en la tercera temporada de ‘Narcos’, que relata la historia del surgimiento del cártel de la droga en Guadalajara, México, Lux tomó la decisión de transformar por completo su vida.



En 2020, a la edad de 28 años, decidió dejar atrás su identidad como hombre y comenzar su proceso de transición para convertirse en una mujer transgénero.



(Le puede interesar: Los mejores instantes de los premios Emmy 2024).



"En ese momento, fue como ‘no estoy haciendo literalmente nada, lo único que tengo en mis manos es mi teléfono móvil, que se transformó en mi fuente de información. Entendí que el concepto trans se ha ido diversificando, y me abrió la cabeza. Y me dije: ‘Ahora lo puedo intentar’'", reveló en una entrevista en 2021 con 'Ya'.

En cuanto a su educación, Lux asistió a colegios privados y católicos y siempre tuvo claro que quería ser actriz. En mayo de 2023, se graduó en el prestigioso conservatorio de arte Juilliard en Nueva York, en el que se inscribió para aprender a actuar en su nueva identidad como mujer, como ella misma ha compartido en diversas ocasiones.



En su cuenta de Instagram, Lux cuenta con 217,000 seguidores. Su última publicación, realizada hace unos días, la muestra posando en los Premios Emmy junto a su hermano Pedro. En el pie de foto escribió: "Definitivamente, agarré el teléfono para esto".



(Puede ver: Premios Emmy 2024: los estilos que desfilaron por la alfombra roja).



Los elogios no se hicieron esperar, y sus seguidores comentaron: "Ambos lucían impresionantes. ¡Amamos a estos hermanos icónicos!", "¿Qué le pasa a esta mujer? Cada segundo más hermosa y elegante. No puedo con tanta belleza" y "¡Eres una diosa absoluta!" fueron solo algunos de los halagos que recibieron.

Más noticias

- Premios Emmy 2024: ¿hay una rivalidad entre Pedro Pascal y Kieran Culkin?

- Elton John alcanza el EGOT tras ganar su primer Emmy: solo 19 lo han logrado

- El ofensivo comentario que recibió Sarah Snook, de Succession, por su figura

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación (Argentina), y contó con la revisión de la periodista y un editor.