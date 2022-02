Aunque suene muy poco común, la mujer más besada del mundo no era una persona. En realidad, era un maniquí creado en los años 60 que sirvió de modelo para que millones de personas aprendieran a realizar reanimación cardiopulmonar, es decir, respiración boca a boca. De ahí viene su apodo.

Sin embargo, su origen tiene algo de misterioso y se remonta al siglo XIX, en París. Este maniquí es una réplica de la imagen de ‘la desconocida del Sena’, una joven que fue encontrada en aquella época en el río parisino.

‘La desconocida del Sena’

Según el medio ‘20 minutos’, en el año 1880 fue encontrado el cuerpo de una muchacha en el río Sena. En el cadáver no se encontraron signos de violencia, por lo que se concluyó que la mujer se había suicidado.



En ese entonces, lo que se hacía cuando se encontraba un cuerpo era exponerlo en las calles con el fin de que sus familiares y/o cercanos pudieran identificarlo.



Lamentablemente, nadie reconoció a esta joven.



Nunca se conoció su identidad. Cuando fue llevada a la autopsia en la morgue de París, la mujer despertó curiosidad en los forenses, ya que en su rostro se dibujaba una leve sonrisa.



De acuerdo con el medio ‘BBC’, fue tanta la fascinación por las facciones y gestos del cadáver que se tomó un molde de yeso de él.



La mujer que fue hallada en el río Sena fue el modelo para muchos artistas y maniquís. Foto: iStock

Desde ese momento, el rostro de la joven dama ha sido protagónico en el mundo del arte, siendo el retrato que muchos artistas pintaron y colocaron en sus paredes. Ha estado en las exposiciones de arte y fotografía más reconocidas del mundo.



Asmund Laerdal, un hombre noruego que se dedicaba a fabricar muñecas a mediados de los años 50 y 60, recibió un pedido para fabricar un maniquí que sirviera para enseñar a hacer reanimación cardiopulmonar.



Sin embargo, una de las peticiones fue que tuviera un aspecto sutil y que simulara lo que más pudiera a un ser humano.



Para ello, el hombre recordó un cuadro que colgaba en la pared de la casa de sus abuelos. Sin saber la historia verdadera de la inconnu, Laederal decidió plasmar el rostro de aquella mujer en su maniquí.



Este modelo fue bautizado como Resusci Anne y sirvió para que muchas personas en el mundo la replicaran, convirtiéndose en la mujer más besada del mundo.



Muchas historias giran en torno a la inconnu (‘desconocida’ en francés), las cuales tratan de descifrar el por qué su cuerpo terminó en el río Sena.



La mujer más besada del mundo ha sido usada por millones de personas para aprender primeros auxilios. Foto: iStock

¿Por qué falleció?

Existen muchas historias que argumentan la muerte de la inconnu. Foto: iStock

Según el medio ‘BBC’, uno de los mitos que rondan en la tradición oral francesa es que la inconnu era una joven que habitaba en un pueblo a las afueras de la gran París. Ella migró a la ciudad por petición de su amante, quien era de clase alta y le prometió una mejor vida a su lado.



Cuando la mujer llegó a la ciudad, quedó embarazada del hombre que la había llevado, quien después de enterarse la abandonó. La joven no tenía a quien acudir, por lo que la soledad y desesperación la invadieron, llevándola al suicidio.



Otro relato muy similar es el de dos gemelas nacidas en Liverpool, una de ellas era la inconnu. Igual que como se cuenta en la historia anterior, la joven huyó a París en busca de un idilio con su pretendiente adinerado.



En esta versión, solo se dice que su familia no volvió a saber nada de ella, pero no se conoce por qué murió.



Muchos años más tarde, su hermana decide visitar París. En su trayecto, se topa con el rostro de su hermana perdida en galerías y paredes de los hogares franceses. Se dio cuenta que ella permaneció joven para siempre.



Tal como lo explica ‘BBC’, hubo personas que pusieron en duda el hecho de que la inconnu estuviera muerta en el momento en que se obtuvo la máscara de yeso de su rostro.



Pascal Jacquin, miembro de la policía del río Sena, la Brigada Fluvial, afirmó que los gestos de la inconnu eran muy tenues para alguien que había fallecido ahogado, incluso así fuese producto de un suicidio.



"Es sorprendente ver un rostro tan tranquilo (...) Todos los que encontramos en el agua, los ahogados y los suicidios, no parecen tan tranquilos. Están hinchados, no se ven bien", dijo Jacquin al medio citado.



Hasta el día de hoy, la historia de la inconnu continúa siendo un misterio sin resolver. Aunque haya tantos relatos que tratan de explicar qué le sucedió a la joven, no se sabe a ciencia cierta la causa de su muerte.



