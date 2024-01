La historia de la empresa colombiana que le ganó demanda a Burger King por el nombre

Burger King es una cadena mundial de restaurantes de comida rápida fundada en 1953 bajo el nombre de Insta-Burger King en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Solo un año después, su nombre cambió y solo se llamó Burger King y desde entonces, ha mostrado un gran crecimiento a nivel mundial, pues actualmente tiene su sede en el condado de Miami-Dade, Florida, Estados Unidos.

Se sabe que para el 2021, la compañía Burger King tenía 19.000 establecimientos en todo el mundo y es una subsidiaria de Restaurant Brands International.

Recientemente, se conoció por medio de una entrevista con la emisora W Radio, que hay una marca de hamburguesas colombiana que le ganó una demanda a la multinacional, que es considerada como una de las marcas de comidas rápidas más conocidas del mundo.



Rodrigo Liévano, nieto del empresario, Jaime Mejía, quien además, es el fundador de la famosa hamburguesería Whopper King, en diálogo con La W sobre el enfrentamiento legal de su restaurante con Burger King, quien los demandó por el parecido en el nombre, alegando que se estaban incumpliendo las normas de derechos de autor.



El hombre contó en La W que Burger King los demandó por utilizar el nombre de una de sus hamburguesas más famosas como nombre del establecimiento, ubicado en Bogotá. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, Whopper King ganó la demanda y por eso se conserva el nombre en Colombia.



Además, recordó cómo surgió la empresa, Whopper King, Liévano contó que la idea de negocio surgió en 1972, cuando su abuelo, Jaime Mejía, y uno de sus primos, Fabio Ramírez, decidieron emprender con un negocio de hamburguesas en Bogotá, ya que uno de ellos había trabajado como cajero en un establecimiento de comidas rápidas en Estados Unidos y le gustó el negocio.

Rodrigo Liévano, mencionó en La W Radio que, tras esto, montaron el negocio de hamburguesas en Bogotá, exactamente en la Calle 82 con Carrera 15, en el norte de la ciudad, muchos años después, exactamente en el 2006, se abrió un segundo local en el Centro Comercial Santa Fe.



“Había dos menús: uno era el de la pizza o comida italiana y el otro era el tradicional, el de Whopper King”, reseñó Rodrigo Liévano, en la entrevista con La W.



“Burger King existió en Colombia en los años 80 y estuvo, de hecho, enfrente del local de Whopper King en Unicentro (…) Estaban frente a frente y nunca dijeron nada. El problema después vino en los años 90, cuando Burger King quiso entrar con sus franquicias, pero nosotros ya teníamos un derecho adquirido por tiempo”, relató el empresario.

Se sabe que el fundador de la conocida hamburguesería falleció en el 2012 y desde entonces la marca ha afrontado una serie de problemas, entre ellos familiares, por la disputa de los herederos, quienes no han logrado ponerse de acuerdo para manejar el negocio.



“Parte del problema de no haber podido poder crecer más es que, aun cuando mi abuelo era muy visionario, trabajador y metódico en sus cosas, tenía un problema como todos los humanos lo tienen: no supo delegar y organizar el relevo generacional”, dijo Rodrigo Liévano, en La W.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

