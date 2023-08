En un relato sorprendente y fuera de lo común, una joven bogotana identificada en TikTok como @legallybrunette.jpg compartió con los internautas su experiencia de haber mantenido una relación con un ser que asegura ser un 'extraterrestre'.

La historia publicada en la red social comienza en la discoteca de tecno ‘Kaputt Club’, que se ubica en la Av. Caracas No. 72a-10, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.



La joven afirma que se encontraba allí con sus amigos, y estaba saliendo con un belga, que le parecía un poquito aburrido, y se quería ‘zafar’ de él, por lo que le dijo que se iba a la casa porque estaba cansada, cuando en realidad solo quería salir con sus amigos.

Indica que mientras caminaba por esta zona de la ciudad, se encontró con un hombre ‘soñado’, por lo que buscó la manera de llamar su atención de la ‘forma que fuera’, por lo que simuló un tropezón mientras bailaba y fue en ese momento cuando comenzaron a hablar y bailar.



Tras hablar y bailar por mucho rato, él la invitó al lugar donde se estaba hospedando, y se fueron caminando por la Av. Caracas, hasta el hotel Selina, que queda ubicado sobre la Av. Calle 72, la mujer indica que al ingresar a la habitación quedó sorprendida, pues estaba llena de cuadros e imágenes de la luna y el sol, astros y además había cuarzos por toda el lugar.



Según su relato en la red social TikTok, durante el encuentro empezaron a tomar vino y hablar de la vida, cuando de repente el hombre le dice: “yo no soy de este planeta, yo soy de otro planeta, pero tengo muy presentes reencarnaciones, solamente que estoy acá, los humanos piensan que nosotros, los extraterrestres, los alienígenas, son como verdes, chiquitos y cabezones, pero no, entre los humanos hay muchos extraterrestres”.

“Nosotros, los extraterrestres, somos una mutación de un gen, así como los humanos son una mutación de los animales para que se volvieran más racionales y todas esas cosas, todo eso se deriva de intervención alienígena”, sigue mencionando la tiktoker.



“El tipo es nómada, entonces vive 15 días en cada parte del mundo, por lo que a los pocos días se iba para Santa Marta, sin embargo, me había dado como señas, pues me dijo que trabajaba con la innovación de la tecnología en Dubai y además también con innovación de tecnología en general y tenía una empresa que se dedicaba a eso”, agregó.



“Él no tenía redes sociales, ni nada de eso entonces, yo no tenía de donde stalkearlo ni nada, pero me puse a la tarea, hasta que lo encontré en LinkedIn, y comprobé que efectivamente el man es un crac en la tecnología y según él adapta modelos tecnológicos que ve en otros planetas acá en la Tierra, ya que nuestro planeta al ser de ‘la Pacha mama’, de la tierra, es como el planeta más atrasado en ese aspecto” aseguró la bogotana al contar su historia.

Así mismo, finalizó su publicación diciendo que la continuación, la segunda parte del storytime es como ‘mucho más loca’, puesto que esta solo es la historia de cómo se conocieron. Agregó que ella le creyó todo a su amigo extraterrestre y que él tiene la “energía más increíble que le haya conocido a alguien”.



“Esas rolas no perdonan ni los aliens”, “ir al Selina con un extranjero es un evento canónico”, “salí con un man de mi universidad que se creía vampiro”, “es mejor decir que la ‘parla’ del man es de otro planeta”, “quiero conocer a tu novio extraterrestre y hablo en serio”, “mi amiga la menos ‘parlada’”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

