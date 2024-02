¡Se vale llorar! Mujer de 72 años conoció el mar gracias a su hija adoptada

En redes sociales se viralizó la historia de 'Isa', una mujer de 72 años quien fue sorprendida con un viaje al mar por una de sus hijas adoptadas, la emoción de esta mujer de la tercera edad ha conmovido hasta las lágrimas a los internautas.



Durante su juventud, Isabel decidió darle hogar a cinco niños que habían sido abandonados por su mamá, y muchos años después, esta mujer logró cumplir uno de sus sueños. Así fue la historia.



Gisela Grassi y sus cuatro hermanos fueron abandonados por su madre a los cuatro años y su papá conoció a Isabel, la mujer que no dudó en amarlos como si fueran sus propios hijos.



“Se hizo cargo de nosotros con mi papá. La queremos, la adoramos como si fuera nuestra madre”, aseguró en diálogo con Infobae.



El sueño de conocer el mar siempre estuvo ahí, pues según la narración de Gisela, ella le había prometido a su papá que un día lo llevaría al mar: Una vez estaba hablando con él y le pregunté si conocía el mar, me dijo que no y le prometí que lo iba a llevar”.



Sin embargo, el destino tenía otros planes para esta gran familia y a los pocos días de esa promesa, este hombre murió de manera repentina.



@gisegrassi la Vieja metiendose al mar x primera vez! quería un guardavidas guapo 😂😂 ♬ sonido original - Gise Grassi

Aunque no pudo cumplirle este sueño a su padre, Gisela sí pudo cumplirlo con su madre adoptiva, quien se conmovió hasta las lágrimas por el gesto que tuvo aquella mujer a quien había criado.



"¿Isa vos conocés el mar?", fue la pregunta que inició toda una aventura para esta mujer de 72 años.



Con los ojos vendados y acompañada de su hija, su yerno y sus nietas, 'Isa' logró cumplir su sueño:



"Cuando vi el mar, no podía creer la belleza indescriptible. Sentí mucha paz, porque ese día no había gente. Estaba muy muy feliz, no podía creer lo gigante que es y el tamaño de sus olas. Fue increíble", dijo a Infobae.



La mujer pudo disfrutar de varios días de playa y mar, mientras que su dulce reacción se hizo viral en las redes sociales.

