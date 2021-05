Gal Gadot: la trayectoria de la Mujer Maravilla

Gal Gadot, la más reciente intérprete de la Mujer Maravilla en la pantalla grande, cumplió 36 años el 30 de abril. La israelí ha tenido facetas como modelo, reina de belleza, actriz e, incluso, fue miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel por dos años. Este es el camino que ha recorrido hasta uno de sus más recientes papeles como superheroína.

Con apenas 18 años, Gadot fue nombrada señorita Israel 2004. Por esa razón, a los 19 años representó a su país en el concurso de Miss Universo en Quito, Ecuador.



En varias ocasiones, Gadot ha comentado que tenía claro que no deseaba ganar dicho concurso internacional, pues le parecía una gran responsabilidad para una joven de su edad.



Un año después tuvo que ingresar al servicio militar, como todos los israelíes. Al respecto, en una entrevista concedida a la revista BOCAS, Gadot expresó: “Son dos años en los que tienes que dar algo por tu país y aprendes disciplina y respeto”.



Luego de esto, impulsada por su experiencia previa como modelo, comenzó su carrera como actriz. Su primer rol fue en 2007 en la serie israelí Bubot. Dos años después participó en algunos episodios de la serie estadounidense The Beautiful Life, que fue cancelada con apenas dos episodios al aire debido a su bajo rating,



Ese mismo año, en 2009, Gadot interpretó a Gisele Yashar en la cuarta entrega de Rápidos y Furiosos; fue su primer rol en una película internacional. El mismo papel lo interpretó en 2013 y 2015. Durante esos años participó en otras producciones cinematográficas.



La actriz israelí Gal Gadot. Foto: Rune Hellestad - Corbis / Via Getty Images

Gadot ha contado que, por esa época, viajaba con su esposo para asistir a audiciones en Estados Unidos. Sin embargo, casi nunca la elegían.



"El rechazo es la parte más difícil de tratar de ser un actor aquí en Hollywood”, le dijo a BOCAS en 2017.



Cuando la actriz estaba ya considerando dejar la actuación, fue escogida para interpretar a la princesa Diana de Temiscira, mejor conocida como Mujer Maravilla o Wonder Woman. Al principio, Gadot ni siquiera sabía para qué rol estaba audicionando.



Su primera aparición como Diana fue en la película Batman v Superman: Dawn on justice, dirigida por Zack Snyder. Esta no fue muy bien recibida por la crítica.



En 2017 se estrenó Wonder Woman. Esa sería la primera vez desde los años setenta, cuando Lynda Carter interpretó a Diana en la recordada serie de televisión, que aparecería una nueva Mujer Maravilla en la pantalla.



La película, grabada mientras Gadot estaba embarazada de su segunda hija, logró 794.000 millones de dólares en taquilla. Fue dirigida por Patty Jenkins, quien en un principio no estuvo de acuerdo con que fuera Gal quien interpretara a la Princesa Diana. Sin embargo, cambió rápidamente de opinión.



"Todos los valores que están en torno del significado de la Mujer Maravilla se ven en ella de manera natural y honesta... Es simplemente la mejor Mujer Maravilla que pudiéramos haber visto, ella lleva su espíritu natural", dijo Jenkins.



Este papel lo repitió para la Liga de la Justicia (2017) y la segunda entrega de Mujer Maravilla, que lleva el título de Wonder Woman 1984 y fue estrenada el año pasado. La actriz dijo que su experiencia en las Fuerzas de Defensa de Israel fueron de mucha utilidad en su preparación física para ese rol.



Actualmente, Gal Gadot tiene dos hijas, nacidas en 2011 y 2017. En marzo de este año anunció que estaba embarazada de un tercer hijo. Desde 2008 está casada con el empresario Yaron Versano.



Gadot se ha definido como feminista. Para ella, las películas de Mujer Maravilla sirven para empoderar a mujeres y niñas.



En entrevista con GQ México, dijo: “Recientemente, me han cuestionado mucho sobre el empoderamiento femenino y de qué manera esta cinta podría sumar a él, y lo que te puedo decir es que Wonder Woman 1984 significa mucho para las mujeres, significa mucho para mí, significa mucho para las niñas, pero no puedes empoderar a las mujeres sólo por las mujeres; necesitas educar a los hombres y a los niños."



En 2018, la revista Time nombró a Gadot como una de las 100 personas más influyentes en el mundo. Además, es una de las actrices de Hollywood mejor pagas en la actualidad.



Esta semana, Gadot estrenó un documental con National Geographic llamado IMPACT. Este sigue las historias de seis mujeres que están haciendo un impacto extraordinario en sus comunidades alrededor del mundo, dice NatGeo.



EL TIEMPO