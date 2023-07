Alguna vez se ha imaginado como sería tener múltiples orgasmos al día y no poder disfrutar de ninguno. Este el caso de Christine Decker, quien tiene que luchar día a día contra el síndrome de excitación genital persistente (PGAD, sus siglas en inglés). Sin embargo, cuando su caso salió a luz, ella se volvió una broma en redes sociales por su condición.



Cuando su historia se dio a conocer en el 2014, se llamaba Dale Decker y vivía con su esposa April y sus dos hijos, Christian, de 12 años, y Tayten, de 11. La intención de hacer pública su condición era para buscar ayuda, pues ya no podía salir de su casa y la relación con su esposa se estaba dañando a causa de los múltiples orgasmos.

Un trastorno que llama la atención

Decker le explicó al medio ‘The Sun’, que antes su vida era muy buena. Pero esta cambió en el 2012 cuando tuvo una lesión en la espalda que desencadenó el trastorno. En esa ocasión tuvo cinco orgasmos camino al Hospital Holy Family Memorial.



Cuando tuvo que ser hospitalizado por primera vez por el trastorno, el médico se burló de él. Esa vez tuvo más de 200 orgasmos y las enfermeras lo acompañaron para que superara la incomodidad. Los doctores locales no sabían cómo tratar su afección y por eso tuvo que luchar dos años solo.



“Imagínese estar de rodillas en el funeral de su padre junto a su ataúd, despidiéndose de él y luego tener nueve orgasmos allí mismo, mientras toda tu familia está detrás. Hace que nunca quieras tener otro orgasmo mientras vivas. No hay nada placentero en ello porque, aunque se sienta físicamente bien, estás completamente disgustado por lo que está pasando”, le comentó al medio ya mencionado.



Su forma de ver la vida cambió cuando entró a un grupo de Facebook, en el que encontró a una persona de un medio de comunicación londinense. Después de hacer contacto, fue entrevistado y filmado durante el verano de 2014 por el diario ‘The Sun’. Cuando la noticia sobre él fue publicada, varios medios de comunicación hablaron de su problema, sin embargo, esto no salió como él quería.



“No estaba preparado para esto”, dijo Decker al medio ‘Herald Times Reporter’. “Esperaba que algunos sitios médicos lo recogieran. No esperaba convertirme en una broma”, añadió.



“El mundo me destruyó y me dio por muerta”, comentó. “Nadie se lo toma en serio. Nadie me preguntó si estaba bien”.



No todo es malo, pues contar su historia le dio el coraje para mostrarse al mundo como una mujer trans y ahora se identifica como Christine Hazel Decker.

Desde pequeño sentía que era mujer

Christine es la menor de 10 hermanos. Tiene seis hermanas mayores y tres hermanos. El primer indició que tuvo de que era diferente, fue cuando sus hermanas lo maquillaron y lo vistieron como una mujer para divertirse. Cuando tenía de 8 a 9 años, se iba al cuarto de sus hermanas y jugaba a maquillarse.



"Me pareció que era raro. Nadie sabía realmente qué era transgénero en ese entonces. Estaba realmente confundido”, comentó. Durante unos años, dejó lo que sentía de lado, así que en 2002, se casó con April. Ese mismo año tuvieron un hijo y en 2003 el otro.



Cuando en el 2015 vio que Caitlyn Jenner se declaró transgénero, se sometió a una cirugía en enero de 2017. Desde ese entonces sus sentimientos empezaron a tener sentido.

“Sin mi PGAD, nunca hubiera tenido el coraje de iniciar el proceso”, comentó.



Actualmente, sufre de PGAD, aunque la terapia de estrógeno y el asesoramiento han ayudado a aliviar sus síntomas. Ahora puede trabajar en un tienda local, produce videos y es escritora y publicó su libro ‘Stripped: When Dignity Disappears: A Life Bared by PGAD and Transgenderism’.

