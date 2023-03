Luego de haberse convertido en un ídolo del cine a finales de los 90 e inicios del 2000, Brendan Fraser desapareció casi por completo de la vida pública y de su trabajo como actor de Hollywood, por una depresión y una serie de problemas de salud con los que lidió por años.



Como en muchos otros casos de Hollywood, la carrera de Fraser, actor que interpretó a ‘George de la Selva’, se vio afectada por varios cambios, incluyendo físicos. Sin embargo, para el 2022 el actor volvió a las pantallas después de años de ausencia y con un físico que muchos han encontrado impresionante.

Su ausencia en la pantalla se dio por siete años, pues tuvo que ser intervenido en varias ocasiones por lesiones en su cuerpo como traumatismos en sus rodillas, disco espinal y costillas, además de problemas en sus cuerdas vocales.



Estas lesiones causaron que Fraser se alejara de las pantallas y tuviera una crisis económica, perdiendo así su reconocimiento en Hollywood.

¿Quién es Brendan Fraser?

La historia de Fraser comienza en 1968 en Indianápolis, Estados Unidos, donde nació. El actor creció en varios países, pues el trabajo de sus padres le hacía mudarse constantemente de lugar. Sin embargo, para 1991 ya estaba situado en Los Ángeles y buscando películas o programas en los que pudiera participar.



A pesar de que desde ese año comenzó a aparecer en comedias como ‘With Honors’ o ‘The Scouts’, el salto a la fama del actor se dio en 1997, cuando protagonizó la película de Disney ‘George de la Selva’. Producción que le abrió las puertas y le permitió actuar en el papel como explorador en la película ‘La Momia’, ‘Viaje al centro de la Tierra’ o ‘Al diablo con el diablo’.

Conozca los motivos que estancaron su carrera como actor

Fraser comentó en varias entrevistas que al divorciarse de la mamá de sus tres hijos se vio bastante afectado. Además, en el 2018 alegó que durante un almuerzo en el 2003 había sido agredido sexualmente por Philip Berk, lo cual le causó una gran depresión.



El abuso lo afectó de tal manera que el actor admite que no recuerda en qué proyecto trabajó después de lo ocurrido: “Me culpaba a mí mismo y me sentía miserable, porque decía: ‘Esto no es nada, este tipo solo se acercó y tocó un poco'", indicó Brendan Fraser en una entrevista con la revista ‘GQ’

Sin embargo, el actor canadiense admitió más adelante que entró en una depresión fuerte que lo hizo dudar de sí mismo y de sus proyectos, por lo que todo, incluso él mismo, pasó a un segundo plano.

‘The Whale’, el regreso de Brendan Fraser

Para darle vida al protagonista, un hombre de 275 kilos, al actor Brendan Fraser le crearon un traje especial de 50 kilos. Foto: Cortesía: CINE COLOMBIA

El actor Brendan Fraser sorprendió al público con su regreso a la pantalla grande. La película 'The Whale' (La ballena) le dio al actor la oportunidad de regresar al cine con éxito, tras 10 años ausente de la industria.



El director Darren Aronofsky contactó al actor después de verlo por casualidad en el tráiler de una película brasileña de bajo presupuesto y en 2020 empezaron a rodar 'La ballena', para este papel Brendan Fraser tuvo que subir 130 kilos para poder interpretar al personaje principal.

La cinta cuenta la historia de un hombre de mediana edad que pesa 272 kilos. Se llama Charlie y tiene como fin mejorar la relación con su hija de 17 años. Separados desde hace tiempo, cuando Charlie abandonó a la familia para ir a vivir con su pareja gay, que era uno de sus alumnos, habla de la redención.



Tras la muerte de su amante, Charlie, por dolor y culpa, comienza a comer exageradamente y es ahí cuando necesita volver a hablar con su hija para ser perdonado.

Su papel le ha permitido ser reconocido por la crítica; primero con una nominación a los Globos de Oro y a la entrega del premio a mejor actor en la 28 edición de los Critics Choice Awards, que tuvo lugar el 15 de enero del presente año.



En esta última entrega el intérprete dio un discurso que emocionó a los asistentes a la ceremonia y a sus seguidores: “Gracias por este gran honor. Esta película trata sobre el amor, la redención y sobre encontrar la luz en un lugar oscuro. Tuve mucha suerte de trabajar con un gran reparto. Me ha llevado 32 años llegar hasta aquí", dijo entre lágrimas.

Nominación a los premios Óscar

A sus 54 años, Brendan Fraser consigue su primera nominación al Óscar tras haber interrumpido su carrera por una depresión y una serie de problemas de salud.



Ahora el intérprete de ‘George de la selva’, compite en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en la aclamada película ‘The Whale’ del director Darren Aronofsky.



En la categoría de Mejor Actor también están nominados Austin Butler por ‘Elvis’, Colin Farrell por ‘The Banshees of Inisherin’, Paul Mescal por ‘Aftersun’ y Bill Nigh por ‘Living’.

