‘Nadie puede poner etiquetas sobre ti’: Ashley Graham

No tuvo una niñez fácil. En aquellos años en el Scott Middle School de Lincoln, Nebraska (EE. UU.), Ashley no solo tenía un sobrepeso considerable. También le habían diagnosticado déficit de atención y dislexia, por lo que los estudios no le fluían con facilidad. Entonces, Graham era el objetivo directo de quienes disfrutan haciendo matoneo.

Hoy, la más famosa de las modelos que han roto con el estereotipo de una industria que en las últimas décadas solo ha resaltado las figuras excesivamente delgadas y no ha dado espacio a la diversidad, está lejos de ser una presa fácil para quienes disfrutan atacando al resto. Así lo demostró el 19 de julio: luego de que un seguidor comentó en Instagram que su abdomen era “como de embarazada”, Ashley, conocida por hacer frente a quienes publican comentarios de este tipo, simplemente contestó: “Es solo grasa”. La honestidad, el aplomo y la seguridad de su respuesta le sumaron millones de ‘likes’ entre los más de siete millones de seguidores que acapara en esta red social.



“Claro que me han hecho ‘body shaming’. Todavía me pasa”, dice en una conversación en exclusiva por correo electrónico sobre este hábito de burlarse de los cuerpos ajenos. Costumbre que, en estos tiempos de tanta exposición virtual, se expande como una plaga.



“Las redes sociales han creado tantas buenas comunidades, pero lamentablemente también son un terreno fértil para el odio. Nunca dejo que esos comentarios cargados de mala onda afecten cómo vivo y cómo amo mi cuerpo. Ya no hay espacio en mi vida para ese tipo de energía”, explica, y cuenta que le debe gran parte de esta personalidad asertiva y firme a la huella imborrable de su madre, Linda. La misma que en febrero de este año, con 53 años, posó en bikini junto a su hija en una campaña publicitaria realizada en una playa de Marruecos para la marca Swimsuits for All.



“De algún modo, haber tenido trastornos de aprendizaje me enseñó que realmente podría superarlo todo. La dislexia y el déficit de atención pueden ser muy frustrantes, pero mi madre me ayudó a convertir los muchos pensamientos negativos que tenía sobre mí misma en afirmaciones positivas”, asegura Ashley, quien se ha transformado en un ícono en la industria de la moda.



En agosto del año pasado, ‘The New York Times’ destacó el reconocimiento que ha logrado en Estados Unidos, donde el 67 % de las mujeres tienen una talla superior a la 46, pero solo representan el 2 % de las imágenes utilizadas por los principales medios para representarlas. “Las mujeres fuera de este canon se han convertido en una especie de mayoría invisible en mi país. Pero una mujer ha tenido la misión de cambiar eso y está teniendo un impacto dramático. Ashley Graham está cambiando la conversación sobre la belleza”, decía la nota.

Graham inició su carrera en el modelaje en el 2000, cuando, con apenas 12 años, fue invitada a sumarse a la agencia de modelos I & I. Estaba paseando con sus amigas por un centro comercial cuando fue descubierta.



Jamás había pensado en la posibilidad de que pudiera ser rostro para alguna marca, pero la idea la sedujo de inmediato. Ya en el 2003 tenía contrato con la reconocida agencia Ford. Luego comenzó a aparecer en varias revistas de moda que empezaban a resaltar la diversidad y una imagen menos idealizada o irreal de las mujeres. En el 2009 salió en ‘Glamour’ junto con otras modelos con siluetas que hasta entonces no eran representadas en las editoriales de moda, como Kate Dillon Levin y Lizzie Miller.



Más tarde, en el 2011, hizo historia al aparecer en la portada de ‘Vogue’ Italia como nuevo ícono de la moda junto a Candice Huffine y Jennie Runk. Para el 2013, ya era toda una empresaria: había diseñado una línea de ropa interior para la marca de lencería canadiense Addition Elle.



“Cuando yo estaba creciendo, no había muchos modelos de rol que se vieran como yo. Entonces decidí que quería convertirme en uno. Espero que cuando la gente piense en mí, esto les recuerde la importancia de vivir de manera auténtica y nunca dejar que las inseguridades te detengan”, dice sobre su rápido ascenso en el mundo de la moda y las campañas publicitarias.



Pero no fue hasta 2015 cuando Ashley logró consagrarse definitivamente. Primero, Vogue.com le dedicó una completa reseña sobre sus aportes a la moda y sus triunfos profesionales. Ese año apareció en la portada de ‘The Sunday Times Magazine’ y protagonizó la campaña #Curvesinbikini (‘curvas en bikini’) de ‘Sports Illustrated’. Un año más tarde protagonizó la tapa de la célebre edición de trajes de baño de esa publicación.



Además, fue en ese 2015 cuando Ashley comenzó a perfilarse como activista del cuerpo femenino: se convirtió en una líder indiscutida en la batalla para frenar la presión que sienten muchas mujeres por tener una figura no acorde con los cánones tradicionales de belleza. Desde sus comienzos en el mundo del modelaje supo que podía usar su cuerpo como una herramienta de denuncia.



Ese camino, que no ha vuelto a abandonar, se consolidó con la charla TEDx que dio ese año, recordada principalmente por su llamado a no usar el término ‘plus size’ (talla grande) cuando se hablaba de ella, porque esta expresión la hacía sentirse ajena a un mercado laboral en el que, hasta la fecha, solo había cosechado éxitos. Aseguró también que referirse a la “belleza real” es una manera de segregar, como si hubiera solo un tipo de mujeres que califiquen para tal apelativo. Pero, sobre todo, llamó a las mujeres a sentirse bien con sus cuerpos tal como son. En este video, que ha sido visto más de 2.600.000 de veces, vuelve a aludir a las enseñanzas de su madre como fuente de su fortaleza interior. “Ella me enseñó que la verdadera belleza viene desde adentro y que la validación y la autoestima también debían venir desde adentro”, dice mirando a la cámara.



“Hacer esta charla TEDx fue una experiencia increíble –comenta–. Fue mi primer gran discurso público, y estaba muy nerviosa, pero al mismo tiempo muy entusiasmada de poder contar mi historia. Espero que la gente que la ha visto pueda tener una mejor comprensión de mi mensaje #Beautybeyondsize (‘belleza más allá de la talla’). En general, nadie puede dictar quién es uno. Nadie puede poner etiquetas sobre ti. Tú estás en control de tu propia vida”.

Su rol como activista

En el 2017, Ashley llevó su experiencia de vida al libro ‘A New Model: What Confidence, Beauty and Power Really Look Like’. Aunque no se ha editado en español, su título podría traducirse como ‘Un nuevo modelo: cómo se ven realmente la seguridad, la belleza y el poder’. Pasadas las actividades del lanzamiento, y con la idea de hacer otro libro aún en mente, ha estado trabajando en lo que describe como “bastantes proyectos divertidos”, donde la moda y el diseño son el eje central. Marina Rinaldi, marca italiana del grupo Max Mara, donde hasta ahora había trabajado solo como modelo, la contrató para crear una colección cápsula. También lleva algún tiempo diseñando trajes de baño para la marca de trajes de baño estadounidense Swimsuits for All.



Su última propuesta para esta firma, lanzada en mayo, causó bastante revuelo porque en su campaña publicitaria, protagonizada por ella misma, se incluyen fotos sin retoque alguno.



No es la primera vez que lo hace: en diciembre del 2017 le insistió a la revista ‘Vogue’ Italia que no usara PhotoShop en sus fotos para una producción con lencería. Ashley subió algunas imágenes a su cuenta de Instagram, con la leyenda “Cuando no te retocan”. La revista, por su parte, apuntó: “Ashley empuja el #bodypositivism (‘positivismo del cuerpo’)a otro nivel”. En paralelo, Ashley trabaja en una nueva colección de ropa interior con la marca canadiense Addition Elle y se prepara para conducir la próxima temporada del ‘reality’ ‘American Beauty Star’.



Además, en enero se sumó a Revlon, con la que trabaja en varios proyectos que dice son “por ahora son ‘top secret’ ”, como embajadora global y modelo de su campaña Live Boldly (‘Vive con audacia’).



Este contrato tiene particularmente feliz a Ashley. “Históricamente, no se les dan contratos de belleza a las modelos ‘curvy’. Que yo tenga uno es revolucionario porque, al menos en mi generación de modelos, esto no había ocurrido mucho. De esta experiencia he aprendido hasta qué punto el vivir valientemente cada día puede cambiar tu vida. La campaña no se trata solo de maquillaje, es un mantra de vida que aspira a crear más amor propio y positividad en este mundo”.



¿Por qué cree que hoy en día hay tantas mujeres no logran sentirse bien con sus cuerpos?



Las mujeres están acostumbradas a que se las defina por el tamaño de sus cuerpos, lo cual está mal. Criticar y compararse con otras es una costumbre aprendida y ya es tiempo de que termine. Madres, hermanas mayores, tías, hablen positivamente sobre ustedes mismas frente a niños pequeños. Amigas: creen ambientes de positividad en torno al cuerpo y corrijan a las que empiecen a hablar negativamente sobre sí mismas. Mujeres, hombres: tenemos que trabajar juntos para crear una nueva forma de pensar.



Desde hace años, Ashley ha estado llevando este mensaje a colegios y sedes comunitarias en Estados Unidos. Le interesa que su visión positiva sobre la diversidad de cuerpos llegue a los adolescentes, pues son los que más sufren tratando de encajar con expectativas irreales. Le interesa, además, que crezcan conscientes de su propio valor.



“A los 50 o 60 espero seguir siendo aún mentora de mujeres jóvenes. (...) Saber que inspiro a muchas niñas y mujeres en todo el mundo me inspira a mí también, y es un constante recuerdo de que debo continuar en este camino de amor propio –acota–. Es extremadamente importante que les enseñemos a las próximas generaciones a ser líderes, a ser personas fuertes y seguras de sí mismas. Tomo cuantas oportunidades pueda para compartir mi historia con los jóvenes, para que puedan aprender de mis consejos y también de mis errores. He visto que hay muchos niños y niñas increíblemente inteligentes y sabios, independientemente de su edad. Usualmente me hacen preguntas sobre cómo he aprendido a quererme a mí misma y no escuchar a los que hacen ‘bullying’. Pero lo que realmente me ha sorprendido es cuán receptivos son los estudiantes. De verdad quieren alguien a quien puedan admirar, respetar y verse reflejados”.

Un gran cambio en el rol de las modelos

¿Cree que el rol de las modelos está cambiando?



Una modelo es más que una cara bonita. Somos mujeres de negocios, inteligentes, que trabajan con marcas no solo por su aspecto, sino también por sus voces e ideas.



¿Ha notado cambios en el movimiento ‘body positive’ desde que empezó?



He notado que cada vez más mujeres y hombres están alzando la voz en apoyo de una mirada positiva hacia el cuerpo. El mundo de la moda y también la industria de los medios se están haciendo más inclusivos a medida que la conversación sobre la imagen corporal se amplifica. Como sociedad, ya no tenemos miedo de abordar temas que alguna vez fueron un tabú.



SOFÍA BEUCHAT

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @SofiaBeuchat