La historia de amor más conmovedora de 'Titanic': no es la de 'Rose' y 'Jack'

La icónica película 'Titanic' de James Cameron, que capturó la trágica historia del hundimiento del Titanic, es famosa por su romance entre 'Jack' y 'Rose'. Sin embargo, después de más de dos décadas de su lanzamiento, se revela una historia de amor aún más conmovedora en la película.

Esta es la historia más conmovedora que la de 'Jack' y 'Rose'

En el minuto 151 del filme, casi al final, aparece una pareja real, Isidor e Ida Straus, quienes eran pasajeros a bordo del Titanic.



Isidor era un próspero magnate de la industria textil y copropietario de los grandes almacenes Macy's. La pareja había estado casada durante 40 años y estaban a bordo del Titanic en su viaje desde Inglaterra a Estados Unidos.

¿Recuerdas a estas personas en la película de Titanic? Pues realmente existieron en la vida real.



Isidor Straus e Ida Straus.



Isidor fue un empresario y copropietario de las grandes tiendas de departamentos Macy's. pic.twitter.com/SZmVqNnhCd — Cerebros (@CerebrosG) January 27, 2023

En una breve pero emotiva escena, mientras suena la canción 'Nearer my God to Thee', la última pieza que los músicos del Titanic interpretaron antes del naufragio, Isidor e Ida están abrazados en su camarote mientras el agua se apodera de la habitación. En un gesto conmovedor, Isidor besa la mejilla de Ida en medio del desastre.

Esta historia de amor conmovedora se basa en testimonios de testigos sobrevivientes del Titanic y fue incluida en la película como un homenaje a la pareja.



Aparte de esta breve, pero conmovedora secuencia, que apenas dura unos diez segundos, pero no por eso resulta menos emotiva, los actores (Lew Palter e Isa Raven) que representaban al matrimonio protagonizaron una escena que fue eliminada de la película final.

La escena de la pareja que se hizo famosa. Foto: Película 'Titanic'.

Esta recreaba fielmente lo que los testigos sobrevivientes de la tragedia habían relatado. La escena tuvo lugar cuando los pasajeros se dirigían a los botes salvavidas en medio de la desesperación por salvar sus vidas.



El momento se puede encontrar en YouTube a pesar de haber sido eliminada del montaje final de la película, se muestra a Isidor implorando a su esposa que suba al bote salvavidas, pero ella se niega y le dice con determinación: "No. Hemos compartido 40 años juntos. Donde tú vayas, yo iré, Isidor. No discutas conmigo, sabes que no es apropiado".

La tragedia del Titanic sigue siendo un recordatorio de la fortaleza del espíritu humano en momentos de crisis, y la historia de amor de Isidor e Ida Straus es un conmovedor ejemplo de la profunda conexión entre dos personas que enfrentaron juntas su destino final en esa fatídica noche.

En la realidad, el cuerpo de Isidor fue encontrado días después del hundimiento, pero los restos de su esposa nunca fueron hallados, lo que agrega un toque de tragedia a esta historia de amor inmortalizada en la película 'Titanic'.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



-LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO