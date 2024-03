La historia de amor de Nataly Umaña y su esposo, y la razón por la que no tienen hijos

En los últimos días, la participación de la actriz tolimense Nataly Umaña, en el reality show ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión ha causado gran polémica en las diferentes redes sociales, ya que la famosa es casada y durante su encierro en ‘La casa más famosa de Colombia’, ha entablado una relación con el concursante panameño Miguel Melfi.



Esta evidente cercanía y coqueteo entre los dos participantes han desatado una ola de comentarios, pues los televidentes y seguidores del programa se preguntan por el matrimonio de la actriz con Alejandro Estrada.

En uno de los recientes retos de ‘El jefe’, Nataly Umaña y Miguel Melfi dejaron llevar por la química que han mostrado en los últimos días y sorprendieron con un romántico y muy apasionado beso, adicional a esto, los concursantes han sido captados por las cámaras en varios momentos de posibles besos mientras duermen.

Tras lo anterior, los seguidores han dejado ver su preocupación por el matrimonio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, pues están casados hace más de siete años, pero sostienen una relación de casi 13 años. Ante la ola de críticas y comentarios, el actor optó por poner su perfil de Instagram privado y además, eliminó todas las publicaciones que tenía junto a Umaña.

Esta es la historia de amor de Nataly Umaña y Alejandro Estrada

Se sabe que la pareja tiene más de 12 años de relación y todo comenzó en el Carnaval de Barranquilla 2012, pues allí se dieron su primer beso, mientras estaban en la carroza de Caracol Televisión y con el pasar de los años se convirtió en una de las relaciones más estables de la farándula colombiana.



Los reconocidos actores contaron que cuando cumplieron seis años de noviazgo, Alejandro Estrada planeó un picnic en Central Park, en Nueva York, para pedirle matrimonio a Nataly Umaña.



Finalmente, el 16 de noviembre del 2017 y por ‘señales divinas’ la pareja se casó en Las Vegas, Estados Unidos, pues al finalizar la gala de los Latin Grammy y al estar con sus familiares y amigos más allegados, decidieron unir sus vidas sin ningún tipo de preparación.

Sin embargo, meses más tarde, el 2 de junio de 2018, realizaron la ceremonia religiosa en Cartagena de Indias, donde se casaron por segunda vez frente a sus familiares y amigos, desde entonces se convirtieron en uno de los matrimonios más estables de la farándula colombiana. También en el 2022, la pareja renovó sus votos en una ceremonia privada en Aruba.



Tras la polémica y rumores que se han generado en los últimos días, los seguidores se han preguntado por qué la pareja no ha tenido hijos y aunque han asegurado no estar cerrados a las posibilidades de ser padres, Nataly Umaña aseguró que sería muy “irresponsable” traer un hijo a un mundo tan dañado como el actual.



“¿A ustedes no les parece un acto de irresponsabilidad traer un hijo al mundo con este mundo como está de dañado, de enfermo, de psicópata? Es de pensar, es de analizar… Puede que sí, puede que no. No sé”, mencionó en una entrevista en la Revista Vea.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

