Los increíbles lujos que goza la hija de dos años de Kylie Jenner

Kylie Jenner, la empresaria de 22 años y dueña de ‘Kylie Cosmetics’, sigue dando de qué hablar.



Esta vez por el lujoso regalo que le había dado a Stormi Webster, su hija de dos años, cuando esta tenía diez meses, pero que hasta ahora pudo estrenar. Así se ve en unas fotografías que Jenner les compartió a sus 188 millones de seguidores en Instagram.



El 'cariñito' es un miniauto Lamborghini con un diseño de Louis Vuitton que, según el portal de entretenimiento ‘Hollywood Live’, está avaluado en 398 dólares.

Stormi nació en 2018 de la relación de Jenner con el rapero estadounidense Travis Scott y, desde entonces, se ha convertido en la consentida de la pareja y de algunos otros miembros de la familia Kardashian y Jenner. Así lo ponen en evidencia algunos de los costosos mimos que ha recibido la pequeña en su corta vida.

El obsequio más reciente habría sido un pony llamado ‘Frozen’ traído de Holanda, según informó el 25 de julio ‘The Daily Mail’. El animal habría costado 200 mil dólares, aproximadamente 750 millones de pesos colombianos sin contar los gastos del envío transatlántico.



En otra imagen de Instagram se ve a la pequeña al lado de un bolso Louis Vuitton de 1.180 dólares. La fotografía está acompañada con la descripción "Coolest baby to ever do it", que traduce "La bebé más genial en lograrlo".



Además, para celebrar navidad de 2019, Kris Jenner, la madre de Kylie, le compró a Stormi una casa de muñecas con cocina, un segundo piso y hasta balcón. El momento en la que la bebé es sorprendida con el ‘juguete’ fue subido al canal de YouTube de Kylie Jenner en un video que ya cuenta con más de 17 millones de visualizaciones.

La casa de muñecas cuenta con un buzón de correo y un mensaje de bienvenida a sus amigos. Foto: Youtube: Kylie Jenner

La página oficial de la marca describe el bolso como "lo suficientemente grande para cargar un celular, tarjetas y llaves", algo que seguramente Stormi no tiene en el momento, pero eso no evita que pose con el accesorio en las fotografías tomadas por su familia.

No hay que olvidar la segunda fiesta de cumpleaños que a finales de enero se celebró con el nombre de 'El mundo de Stormi, dos es mejor que uno'. El evento contó con un parque de diversiones y, la cereza sobre el pastel, el lanzamiento de una colección con su nombre para la millonaria marca de cosméticos de su madre.



Stormi disfruta de los viajes y lujos de su madre gracias al emporio en el que se ha convertido su marca de maquillaje, que se promociona en las redes sociales de la empresaria, una de las 'influencers' más famosas del mundo.



De acuerdo con la revista 'Forbes' la fortuna de Kylie es cercana a los mil millones de dólares.

