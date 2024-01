La hierba que puede ponerle al champú y ayudar al crecimiento del pelo: no es el romero

Lograr un crecimiento del cabello saludable es el deseo de muchos. Hay a quienes se les dificulta que este aumente algunos centímetros, tras haber pasado por un corte definitivo o el largo del pelo parece detenido independientemente del tiempo transcurrido, este simplemente no crece más.



Para ello, se puede recurrir a algunos tratamientos que contemplan productos naturales como las hierbas de romero y ortiga, conocidas por sus propiedades para ayudar a nutrir y fortalecer el cabello desde la raíz hasta las puntas, dejándolo con una apariencia saludable y radiante.

Sin embargo, estas no son las únicas plantas que pueden contribuir a incentivar el crecimiento del pelo de manera natural. El cilantro también tiene beneficios antioxidantes, antibacterianos y estimulantes que pueden ayudar a impulsar la extensión de las hebras capilares.



De acuerdo con el portal de la marca para el cuidado del pelo, 'Loreal Paris', el aceite de sus semillas ayuda a fortalecer el pelo gracias a sus propiedades botánicas. En ellas se puede encontrar omega-6, conocido por reducir la inflamación y promover el flujo sanguíneo saludable al cuero cabelludo, el cual favorece el crecimiento y el incremento en el grosor del cabello.



Así mismo, este tiene vitamina C, que ayuda a mejorar el aspecto del cabello con brillo y vitalidad, así como contribuye al fortalecer el mismo, evitando que se rompa y se debilite ante su constante manipulación en el cepillado u otros procedimientos capilares.



Por otro lado, cuenta con vitamina A y K, las cuales ayudan a reducir el envejecimiento del pelo, además de mantener su hidratación y regular la aparición de sebo, importante en tiempos donde las temperaturas se elevan y el cabello es sometido a intensas exposiciones al Sol, de acuerdo con la revista especializada 'Women's Health'.



Para aprovechar los beneficios del cilantro puede hacer una infusión del mismo o conseguirlo en aceite esencial en el mercado y añadirlo a su champú habitual, con el fin de que este sirva como complemento a su cuidado capilar.



En caso de que desee realizar la primera opción, solo debe seguir los siguientes pasos, de acuerdo con el portal especializado 'Daily Curls':



-Hierva dos tazas de agua.



-Añada cilantro fresco.



-Deje en ebullición durante aproximadamente 10 minutos.



-Apague el fuego y permita que la mezcla repose.



-Colóquela en un atomizador para aplicación directa o agréguela al champú.



-Aplíquela desde las raíces hasta las puntas.



-Realice un suave masaje en el cuero cabelludo.



-Deje reposar durante 30 minutos.



-Enjuague con agua fría.



Si desea implementar este tip natural de cuidado, recuerde consultarlo en primera instancia con su dermatólogo o estilista de confianza, con el fin de que este le brinde la asesoría adecuada conforme a su caso en específico.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

