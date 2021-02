Así es la hamburguesa más cara del mundo

¿Cuánto sería lo máximo que usted pagaría por una hamburguesa? Aunque es uno de los platos más consumidos a nivel mundial debido a que cadenas como McDonald 's lo han popularizado, también existen restaurantes que se dedican a hacer hamburguesas que pueden llegar a ser un privilegio que pocos pueden disfrutar.



Este es el caso de Fleur, un bistró ubicado en el lujoso casino y resort Mandalay Bay, en Las Vegas, Estados Unidos. Allí se sirve la hamburguesa de lujo ‘Fleurburger 5000’: la más cara del mundo.

Los ingredientes que componen una hamburguesa clásica son dos panes redondos, carne de res, salsas, queso y vegetales. Sin embargo, el chef estadounidense Hubert Keller, artífice del lujoso plato, ha llevado este concepto a otro nivel.



Entre los ingredientes principales de la 'Fleurburger 5000' se encuentra la carne de Wagyu, una raza bovina originaria de Japón, más específicamente de la ciudad de Kobe. Esta es considerada una de las mejores carnes del mundo debido a su sabor intenso, su terneza y jugosidad. Por eso es utilizada para la preparación de platos ‘gourmet’ de alto costo.

La hamburguesa también incluye foie gras: hígado de un pato o ganso que ha sido especialmente sobrealimentado. El chef, uno de los más reconocidos y aclamados a nivel mundial, incluyó asimismo trufas negras y pan brioche para complementarla.



Los acompañamientos del plato no se quedan atrás y elevan su precio: papas fritas crujientes y una botella de vino Château Petrus, cosecha 1995. El exclusivo licor, hecho solo con uva Merlot, viene servido en una copa Ichendorf que es regalada al comensal.



Debido a lo mencionado anteriormente, la hamburguesa tiene un costo de 4.120 euros, lo que equivale a unos 17 millones y medio de pesos colombianos.

Más hamburguesas lujosas

Otra hamburguesa con precios exorbitantes es la que se sirve en Honky Tonk, un restaurante ubicado en el opulento barrio de Chelsea, en Londres, Reino Unido. Bajo el nombre de ‘Glamburger’, el plato tiene un costo de 1.100 libras esterlinas, equivalente a unos 5 millones 300 mil pesos colombianos.



Esta lujosa hamburguesa está hecha de carne de Wagyu y de Kobe. Además de estar cubierta con carne de venado, langosta, caviar, trufa negra y un huevo de pato. Adicional a esto, se encuentra adornada con una hoja de oro comestible.

El plato tiene un costo de 1.100 libras esterlinas, equivalente a unos 5 millones 300 mil pesos colombianos. Foto: Honkytonkchelsea.com

Finalmente tenemos una hamburguesa que aún no se comercializa pues no es comestible y por esa razón no supera a ‘Fleurburger 5000’. Se trata de ‘Prettry Dise Meat’, cuyo costo es de 33.000 dólares (unos 160 millones de pesos aproximadamente).



Procede de un laboratorio de la Universidad de Maastricht, en Países Bajos. Los científicos de esta institución están tratando de cultivar esta hamburguesa de carne hecha con células extraídas de una vaca en un plato de Petri.

‘Prettry Dise Meat’ tiene un costo de 33.000 dólares (unos 160 millones de pesos aproximadamente). Foto: preadvantage.org

