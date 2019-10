El día que la humanidad creyó que extraterrestres invadían la Tierra

Un joven Orson Welles, quien después se convertiría en un ícono del cine mundial, no pensó que su adaptación radial de la novela ‘La guerra de los mundos’, del escritor inglés H.G. Wells, fuera a generar tanta paranoia en Estados Unidos.

Solo necesitó una hora en radio para poner ‘el mundo de cabeza’ y ahora, 81 años después, ese suceso se considera una de las más grandes ‘fake news’ de la historia, según National Geographic (NatGeo).

Lo que pasó

El 30 de octubre de 1938, Welles llegó a la cadena CBS para presentar su programa ‘On the Air’. Eran las 8 de la noche cuando ‘avisó’ de lo que estaba pasando en el espacio exterior.



“Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora procedente de la agencia Intercontinental Radio. El profesor Farrel, del Observatorio de Mount Jennings, de Chicago, reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez... Continuaremos informando”.



Ese fue el mensaje con el que se inició la transmisión. Antes, se había hecho la aclaración de que se trataba de una dramatización, pero los espectadores lo olvidaron por completo.



“Damas y caballeros, tengo que anunciarles una grave noticia. Por increíble que parezca, tanto las observaciones científicas como la más palpable realidad nos obligan a creer que los extraños seres que han aterrizado esta noche en una zona rural de Nueva Jersey son la vanguardia de un ejército invasor procedente del planeta Marte”, fue otro de los mensajes que se escuchó durante la transmisión.



Según NatGeo, alrededor de 12 millones de personas escucharon el programa y lo creyeron: “Entraron en pánico, abandonaron sus casas y colapsaron carreteras y estaciones policiacas”.



La adaptación hizo parte de una serie dramática llamada ‘The Mercury Theatre on the Air’, que había sido creada por Welles.

La guerra de los mundos La guerra de los mundos, de Orson Welles.

Las repercusiones

Durante la transmisión se hicieron 4 aclaraciones de que se trataba de un dramatizado, pero los oyentes lo omitieron.



El 31 de octubre, al día siguiente, los periódicos hicieron eco: informaron de la locura colectiva por un ‘falso boletín’ y que los oyentes habían confundido la historia con un ataque real.



NatGeo aseguró que ese momento marcó la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública.



“El relato quedó retratado como el programa que marcó un antes y un después en la historia de los medios de comunicación, considerado como el preludio de las 'fake news'”.



Eso sí, algunos estudios posteriores han intentado demostrar que la influencia real del dramatizado fue mucho menor: dicen que no fueron 12, sino ‘apenas’ 1,7 millones de personas quienes creyeron el relato.



Tendencias EL TIEMPO