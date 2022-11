Carlos Alberto Díaz, conocido en el mundo de internet como ‘La Granja del Borrego’, es una de las personalidades de redes sociales más famosas de toda Colombia.

Sus carismáticos videos, en los cuales se ha dedicado a compartir de una forma muy enérgica y alegre su estilo de vida en el campo, le ha hecho merecer toda la fama que posee actualmente.

El joven de 15 años comenzó el proyecto desde el año 2019 y, desde entonces, no ha parado de hacer contenido relacionado a las actividades agrícolas y al cuidado del medio ambiente.

Una de las características de su personalidad ha sido su postura frente a la carne pues, meses atrás, el joven confesó que estaba en el proceso de convertirse en vegetariano, con el objetivo de tener una mayor coherencia con su amor por sus más de 200 mascotas.

“Cuando tomé la decisión de ser vegetariano, empecé súper bien, súper decidido. Fui donde un nutricionista y él me dijo que no era lo mejor para mí, porque estaba en crecimiento, pero que podía intentarlo y así fue -explicó- Mi mamá me hacía todo tipo de comidas vegetarianas: con fríjoles, con lentejas, con todo tipo de proteína vegetal”.

Pese a la motivación por empezar un nuevo estilo de alimentación, la salud del joven se deterioró de forma paulatina por la dieta estrictamente vegetariana.

“¿Pero, qué pasó? Pues empecé a enfermarme en uno de los viajes que tuve este año. Me tocó devolverme porque me sentía muy mal; tenía las defensas super bajas y no me sentía al 100 por ciento -recordó- Fui de nuevo al nutricionista con mis papás y me dijo que no estaba tan bien, que estaba descompensado. Me dijo que lo mejor era volver a comer proteína animal y aquí viene algo importante: ahora solo como pescado”.

Pese a este percance, el menor afirmó que no descarta la posibilidad de volver a intentar tener una dieta estrictamente vegetariana en un futuro.

“Esto no quiere decir que no vuelva a ser vegetariano. En un futuro, cuando termine de desarrollarme, voy a intentarlo de nuevo, pero por el momento quiero estar bien de salud”, concluyó.

