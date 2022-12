Una de las comediantes más queridas por los colombianos es la ‘Gorda Fabiola’, quien es recordada por su participación en el programa ‘Sábados felices’ del canal ‘Caracol’. En el mes de octubre, la mujer de 59 años le había comentado a sus seguidores que había sido víctima de un robo por una supuesta empleada doméstica.

En su momento, contó que en el matrimonio de su hija Alejandra Valencia, la pareja de recién casados fue víctima de un robo. Según su relato, fue una de las empleadas de servicio quien se llevó los sobres con dinero que habían recolectado en la fiesta.



En esta ocasión, Fabiola Emilia Posada Pinedo, nombre de pila de la famosa, reveló en una entrevista con el programa ‘Lo Sé Todo’ que ella y su familia volvieron a vivir una situación similar.



La mujer empezó contando que su hija contrató a una mujer de servicios generales por internet. “Grave error, porque ahí están los graves problemas, en internet”, comentó. En el grado de su nieto, la mujer fue a trabajar y en un principio era muy atenta y estaba pendiente de que todos los invitados estuvieran bien.

“Espectacular, era una mujer muy atenta, una señora hecha y derecha. Entonces, le entregamos los regalos a mi nieto que incluía lluvia de sobres con dólares, y él guardó el dinero en su mesa de noche y esta china todo lo miraba, todo lo observaba, más inteligente que todos nosotros”, contó.



Después de la celebración, la ‘Gorda Fabiola’ recibió la llamada de su hija contándole que el dinero que recibieron en la fiesta había desaparecido. Además, de qué habían intentado contactar a la mujer del servicio, pero no contestaba. Asimismo, reveló que su nieto recibió más de un millón de pesos y con eso pensaba comprarse una boleta para un concierto y un buzo.

“La llamaban y no contestaba, indudablemente se había robado la plática y no volvió. Como no nos contestaba utilizamos el teléfono de una amiga y la llamamos para un nuevo servicio, ella aceptó la cita y ahí le hicimos la encerrona”, relató.



Cuando la presunta ladrona llegó al lugar, la comediante la amenazó con llamar a la policía, pero la mujer decidió que era mejor devolverles el dinero.



“Devolvió el dinero y hasta nos hizo un favor porque lo cambió a pesos colombianos”, comentó Fabiola.



Por último, la comediante le recomendó a sus seguidores que tengan mucho cuidado al contratar personas por internet, pues no todas las historias terminan con un final feliz como la de ella.

