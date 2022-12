Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, contó en entrevista con la emisora colombiana ‘Tropicana’ cómo inició su romance con Nelson Polanía, más conocido como ‘Polilla’.

Tanto ella como su esposo siempre han sido parte del programa de comedia ‘Sábados Felices’, de hecho, fue allí donde se conocieron y dieron inicio a su relación que ya lleva 25 años.



Según contó la humorista, ‘Polilla’ se encontraba como candidato para ganarse la final de la edición de esa época. En una pausa, se le acercó y le preguntó si podía contar algunos chistes que tuvieran que ver con ella. Sin ningún problema, respondió que sí. Al final de la noche, él ganó la final.



Posterior a ese evento, ambos se convirtieron en muy buenos amigos. Salían a desayunar, a almorzar y a caminar mientras repasaban los guiones.



Así transcurrieron varias semanas, hasta que Polanía le pidió el favor de acercarlo a su casa en el auto y, sin negarse, lo acercó. Al momento de despedirse, entre sonrisas y timidez, él le robó un beso.



Su reacción fue de asombro, descubriendo que su colega y amigo gustaba de ella así como ella de él. Siempre fue un sentimiento mutuo.



“Luego de ese beso me dí cuenta de que me gustaba. Al día siguiente lo veía y ya sentía maripositas en el estómago. También comencé a arreglarme más. Precisamente ahí comenzó todo”, señaló la humorista en la emisora mencionada.



Días después, ambos tuvieron la oportunidad de entablar una conversación sobre lo sucedido, se desahogaron, expresaron lo que sentían el uno por el otro y decidieron dar inicio a una relación que no solo fuera profesional sino también amorosa.

No obstante, fue un poco difícil al comienzo, pues la ‘Gorda Fabiola’ era separada de su primer matrimonio y, además, trabaja en el mismo programa que él, por lo que evitaba que el romance fuera público.



“Me daba temor lo que pudieran decirnos en el canal, pues él era muchísimo menor que yo y yo ya me había separado”, resaltó la comediante en dicha emisora.



Aunque la relación permaneció oculta por algunos días, el secreto no les duró mucho, ya que ella quedó embarazada. Tiempo después, dieron la noticia de que eran novios, pero que, además, ella estaba esperando un hijo suyo.



Actualmente llevan 25 años juntos y su hijo, Nelson David, ha sido el fruto de aquel amor que brotó por los camerinos de ‘Sábados Felices’.

