Fabiola Emilia Posada, más conocida en Colombia como 'La Gorda Fabiola', es una humorista de larga trayectoria que ha hecho parte de varias películas y programas como 'Sábados Felices', del Canal Caracol.



La samaria, en dicho programa conoció al humorista Nelson Polanía, concoido también como 'Polilla', con quien se casó en 1997 y tuvo a su tercer hijo.



La humorista, de 59 años, ha confirmado que padece de diabetes desde 1997, pero en el año 2014 atravesó por un delicado estado de salud tras sufrir cuatro infartos, por lo que debieron realizarle una cirugía de corazón abierto.



Aunque 'La Gorda' superó con éxito la delicada cirugía, solo días más tarde tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos por una hemorragia en las vías digestivas.



Cuatro años más tarde, en febrero de 2018, la humorista querida por miles de colombianos volvió a verse en un delicado estado de salud. Esta vez estuvo en coma durante casi un mes tras sufrir un desmayo durante un grabación de 'Sábados Felices'.



Este episodio habría estado relacionado con un cuadro de desnutrición severa con anemia, lo que habría provocado que sus órganos fallaran.

Su devoción por los ángeles

'La Gorda', una vez más, logró sobreponerse y vencer a la muerte. Cuatro años después, contó cómo fue su experiencia mientras luchaba por su vida en Cuidados Intensivos.



En una entrevista con 'Tropicana', la humorista samaria habló sobre su devoción por los ángeles y confesó que pudo conocerlos y estos la salvaron de la muerte.



“Yo tengo un ejército conmigo, el más poderoso de todos se llama Metatron; nadie habla de ellos (…) Aquella oración que a todos nos enseñan del ángel de mi guarda es cierta, todo el tiempo desde el momento en que nacemos somos asignados a un ángel que nos acompaña en vida y en el trance de la muerte a la otra dimensión. Ellos llegaron por mí, yo estaba muerta y ellos me sacaron del infierno. Existen esos dos umbrales, existen”, contó al medio citado.



Según contó ella misma en la entrevista, fue su esposo, 'Polilla', quien tomó la decisión de que la desconectaran tras 25 días en coma. Fue entonces cuando "los ángeles acudieron a su llamado de ayuda mientras estaba en el mismo infierno".

“De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena y me pedían ayuda (…) yo miré hacia arriba y dije: 'Padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?' Y en esos momentos me estaban desconectando de todos los aparatos para dejarme ir porque Polilla había firmado para que me desconectaran”, detalló.



De acuerdo con su relato, habría sido en ese preciso instante en que aparecieron sus ángeles y la salvaron de la muerte, lo que ella calificó como "sublime".



“Me desconectaban a las 10:00 a. m. y cuando lo hacen me reinicié sola, con ángeles de mi mano que me sacaron de allá. Allí tuve la oportunidad de tener mi experiencia con San Rafael, Arcángel de la salud, y me dijo 'vas a estar muy bien'; San Miguel que me dijo: 'hay buenas noticias para ti' (…) yo les decía a los médicos mírenlos tan hermosos (los ángeles), ellos estaban ahí”, añadió 'La Gorda'.



Por último, la humorista le contó a 'Tropicana' que los médicos quedaron completamente asombrados al ver que sus órganos nuevamente empezaron a funcionar.

